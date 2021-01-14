https://ria.ru/20210114/krym-1593087807.html

Слуцкий прокомментировал решение ЕСПЧ по Крыму

Слуцкий прокомментировал решение ЕСПЧ по Крыму

Решение ЕСПЧ по жалобе Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ имеет политизированный подтекст, двойные стандарты суда подрывают его авторитет... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:09

2021-01-14T19:09

2021-01-14T21:51

леонид слуцкий

госдума рф

европейский суд по правам человека

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_885f30ccb452a15309491974c1e1f3d2.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение ЕСПЧ по жалобе Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ имеет политизированный подтекст, двойные стандарты суда подрывают его авторитет как органа независимого правосудия, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, но не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов.При этом, отмечает Слуцкий, по-прежнему без должного расследования и осуждения на европейском уровне остаются события переворота в Киеве в 2014 году, поджог Дома профсоюзов в Одессе и зверства украинских силовиков в Донбассе."Двойные стандарты ЕСПЧ подрывают его авторитет как органа независимого правосудия", - добавил глава комитета.Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней власти Украины утверждают, что РФ с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". Киев заявил, что Россия якобы нарушила 12 статей конвенции и протоколов к ней, включая права на жизнь и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, свободу вероисповедания и выражения мнений, свободу собраний, право на защиту собственности и свободу передвижения.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210114/krym-1593039144.html

https://ria.ru/20210114/kravchuk-1593074940.html

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, госдума рф, европейский суд по правам человека, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире