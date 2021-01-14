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Слуцкий прокомментировал решение ЕСПЧ по Крыму
Слуцкий прокомментировал решение ЕСПЧ по Крыму
Решение ЕСПЧ по жалобе Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ имеет политизированный подтекст, двойные стандарты суда подрывают его авторитет... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:09
2021-01-14T21:51
леонид слуцкий
госдума рф
европейский суд по правам человека
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение ЕСПЧ по жалобе Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ имеет политизированный подтекст, двойные стандарты суда подрывают его авторитет как органа независимого правосудия, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, но не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов.При этом, отмечает Слуцкий, по-прежнему без должного расследования и осуждения на европейском уровне остаются события переворота в Киеве в 2014 году, поджог Дома профсоюзов в Одессе и зверства украинских силовиков в Донбассе."Двойные стандарты ЕСПЧ подрывают его авторитет как органа независимого правосудия", - добавил глава комитета.Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней власти Украины утверждают, что РФ с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". Киев заявил, что Россия якобы нарушила 12 статей конвенции и протоколов к ней, включая права на жизнь и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, свободу вероисповедания и выражения мнений, свободу собраний, право на защиту собственности и свободу передвижения.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210114/krym-1593039144.html
https://ria.ru/20210114/kravchuk-1593074940.html
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леонид слуцкий, госдума рф, европейский суд по правам человека, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Слуцкий прокомментировал решение ЕСПЧ по Крыму

19:09 14.01.2021 (обновлено: 21:51 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение ЕСПЧ по жалобе Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ имеет политизированный подтекст, двойные стандарты суда подрывают его авторитет как органа независимого правосудия, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, но не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов.

"Вердикт ЕСПЧ имеет политизированный подтекст. По сути, утверждения о нарушении Россией прав человека в Крыму не имеют под собой никаких оснований для разбирательства с юридической точки зрения. К сожалению, Европейский суд не первый раз занимает ангажированную позицию, действуя из интересов антироссийских сил", - сказал парламентарий РИА Новости.

При этом, отмечает Слуцкий, по-прежнему без должного расследования и осуждения на европейском уровне остаются события переворота в Киеве в 2014 году, поджог Дома профсоюзов в Одессе и зверства украинских силовиков в Донбассе.
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"Двойные стандарты ЕСПЧ подрывают его авторитет как органа независимого правосудия", - добавил глава комитета.
Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней власти Украины утверждают, что РФ с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". Киев заявил, что Россия якобы нарушила 12 статей конвенции и протоколов к ней, включая права на жизнь и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, свободу вероисповедания и выражения мнений, свободу собраний, право на защиту собственности и свободу передвижения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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