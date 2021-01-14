https://ria.ru/20210114/krym-1593041334.html

В Госдуме оценили перспективы иска Украины по Крыму

В Госдуме оценили перспективы иска Украины по Крыму

Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев считает, что если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) будет рассматривать иск Украины по ситуации в Крыму в РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:01

2021-01-14T16:01

2021-01-14T16:01

константин бахарев

госдума рф

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587986118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c6e2d6521644e83d83da338d5db77e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев считает, что если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) будет рассматривать иск Украины по ситуации в Крыму в правовой, а не политической плоскости, то у разбирательства не будет никакой юридической перспективы.ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов."Утверждение официального Киева о якобы имеющихся фактах нарушения прав человека в Крыму абсолютно бездоказательны и основываются на политических спекуляциях, которые имеют вполне ясную цель – компрометировать российский Крым в глазах мирового сообщества. Если ЕСПЧ будет рассматривать эти так называемые факты в правовой, а не политической плоскости, то у разбирательства нет никакой юридической перспективы", - сказал Бахарев."Поскольку речь идет не об украинском, а о европейском суде, исходим из того, что при рассмотрении дела судьи будут руководствоваться правовыми, а не политическими аргументами. В этом случае всем предстоит в очередной раз убедиться в бесперспективности непрекращающихся попыток привлечь Россию к ответственности за события крымской весны и последующего периода", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210114/krym-1593038553.html

https://ria.ru/20210114/ukraina-1593032698.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, госдума рф, киев, украина, в мире