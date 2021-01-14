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В Госдуме оценили перспективы иска Украины по Крыму
В Госдуме оценили перспективы иска Украины по Крыму
Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев считает, что если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) будет рассматривать иск Украины по ситуации в Крыму в РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:01
2021-01-14T16:01
константин бахарев
госдума рф
киев
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев считает, что если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) будет рассматривать иск Украины по ситуации в Крыму в правовой, а не политической плоскости, то у разбирательства не будет никакой юридической перспективы.ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов."Утверждение официального Киева о якобы имеющихся фактах нарушения прав человека в Крыму абсолютно бездоказательны и основываются на политических спекуляциях, которые имеют вполне ясную цель – компрометировать российский Крым в глазах мирового сообщества. Если ЕСПЧ будет рассматривать эти так называемые факты в правовой, а не политической плоскости, то у разбирательства нет никакой юридической перспективы", - сказал Бахарев."Поскольку речь идет не об украинском, а о европейском суде, исходим из того, что при рассмотрении дела судьи будут руководствоваться правовыми, а не политическими аргументами. В этом случае всем предстоит в очередной раз убедиться в бесперспективности непрекращающихся попыток привлечь Россию к ответственности за события крымской весны и последующего периода", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210114/krym-1593038553.html
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константин бахарев, госдума рф, киев, украина, в мире

В Госдуме оценили перспективы иска Украины по Крыму

16:01 14.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую Бухту, Крым
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев считает, что если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) будет рассматривать иск Украины по ситуации в Крыму в правовой, а не политической плоскости, то у разбирательства не будет никакой юридической перспективы.
ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов.
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"Утверждение официального Киева о якобы имеющихся фактах нарушения прав человека в Крыму абсолютно бездоказательны и основываются на политических спекуляциях, которые имеют вполне ясную цель – компрометировать российский Крым в глазах мирового сообщества. Если ЕСПЧ будет рассматривать эти так называемые факты в правовой, а не политической плоскости, то у разбирательства нет никакой юридической перспективы", - сказал Бахарев.
"Поскольку речь идет не об украинском, а о европейском суде, исходим из того, что при рассмотрении дела судьи будут руководствоваться правовыми, а не политическими аргументами. В этом случае всем предстоит в очередной раз убедиться в бесперспективности непрекращающихся попыток привлечь Россию к ответственности за события крымской весны и последующего периода", - добавил депутат.
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