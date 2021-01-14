https://ria.ru/20210114/krym-1593039144.html
ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию России над Крымом
ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию России над Крымом
Страсбургский суд в решении по жалобе Украины признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:53
2021-01-14T15:53
2021-01-14T16:14
россия
европейский суд по правам человека
республика крым
украина
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Страсбургский суд в решении по жалобе Украины признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.Это следует из формулировки о том, что суд будет рассматривать жалобу на возможные нарушения прав человека в Крыму со стороны России начиная с 27 февраля 2014 года, возлагая, таким образом, на российскую сторону обязанности соблюдения соответствующих прав и обеспечения юрисдикции над полуостровом с этой даты. Иными словами, суд полагает, что Россия несет ответственность за события на полуострове с 27 февраля 2014 года.Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждают, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику", которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны.Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с позиции международного права.В российском Минюсте отметили, что Страсбургский суд этим промежуточным решением подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела.Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96 процентов избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210112/krym-1592744516.html
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россия, европейский суд по правам человека, республика крым, украина
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Страсбургский суд в решении по жалобе Украины
признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
Это следует из формулировки о том, что суд будет рассматривать жалобу на возможные нарушения прав человека в Крыму со стороны России начиная с 27 февраля 2014 года, возлагая, таким образом, на российскую сторону обязанности соблюдения соответствующих прав и обеспечения юрисдикции над полуостровом с этой даты. Иными словами, суд полагает, что Россия несет ответственность за события на полуострове с 27 февраля 2014 года.
Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждают, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.
Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику", которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны.
Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с позиции международного права.
В российском Минюсте отметили, что Страсбургский суд этим промежуточным решением подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела.
Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96 процентов избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".