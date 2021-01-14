https://ria.ru/20210114/krym-1593005001.html

ЕСПЧ не стал изучать законность присоединения Крыма к России

ЕСПЧ не стал изучать законность присоединения Крыма к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права, говорится РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:03

2021-01-14T13:03

2021-01-14T22:22

россия

европейский суд по правам человека

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права, говорится в пресс-релизе суда.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210114/krym-1593000261.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, европейский суд по правам человека, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире