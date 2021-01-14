ЕСПЧ не стал изучать законность присоединения Крыма к России
13:03 14.01.2021 (обновлено: 22:22 14.01.2021)
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права, говорится в пресс-релизе суда.
"Суд признал, что задачей этого дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России с точки зрения международного права. Суд постановил, что в данном деле не был призван вынести решение о том, было ли присоединение Крыма в соответствии с российским законодательством к России законным с точки зрения международного права", - говорится в сообщении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".