https://ria.ru/20210114/krym-1593000261.html

ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму

ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России в связи с событиями в Крыму в 2014-2015 годах, заявили в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:44

2021-01-14T12:44

2021-01-14T14:03

россия

европейский суд по правам человека

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России в связи с событиями в Крыму в 2014-2015 годах, заявили в Минюсте.Большая палата ЕСПЧ большинством голосов признала частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными. Как отметили в министерстве, этим промежуточным решением ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела. Таким образом, суд согласился дать правовую оценку претензиям украинской стороны.Впрочем, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Голосование состоялось после госпереворота на Украине.Киевские власти считают Крым временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210112/krym-1592744516.html

https://ria.ru/20210114/krym-1592997487.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейский суд по правам человека, республика крым, украина, в мире