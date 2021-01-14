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ЕСПЧ признал жалобу Украины против России по Крыму частично приемлемой
ЕСПЧ признал жалобу Украины против России по Крыму частично приемлемой
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за событий в Крыму в 2014 году и продолжит ее... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:27
2021-01-14T13:48
россия
киев
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за событий в Крыму в 2014 году и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе суда.Киев утверждает, что Москва "несет ответственность за административную практику" — нарушения Европейской конвенции по правам человека. Жалобу подали в ЕСПЧ в марте 2014 года. Утверждается, что Россия "осуществила эффективный контроль" над автономной республикой Крым, нарушив 12 статей конвенции. В частности, право на жизнь, безопасность, справедливый суд, свободу вероисповедания, собраний и других."Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой", — говорится в сообщении.При этом ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией допустимым с точки зрения международного права.
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россия, киев, республика крым, украина, в мире

ЕСПЧ признал жалобу Украины против России по Крыму частично приемлемой

12:27 14.01.2021 (обновлено: 13:48 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую Бухту, Крым
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за событий в Крыму в 2014 году и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе суда.
Киев утверждает, что Москва "несет ответственность за административную практику" — нарушения Европейской конвенции по правам человека. Жалобу подали в ЕСПЧ в марте 2014 года. Утверждается, что Россия "осуществила эффективный контроль" над автономной республикой Крым, нарушив 12 статей конвенции. В частности, право на жизнь, безопасность, справедливый суд, свободу вероисповедания, собраний и других.
"Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой", — говорится в сообщении.
При этом ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией допустимым с точки зрения международного права.
Ялта - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 00:42
В России ответили на предложение Киева об участии в саммите по Крыму
 
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