https://ria.ru/20210114/krym-1592997487.html

ЕСПЧ признал жалобу Украины против России по Крыму частично приемлемой

ЕСПЧ признал жалобу Украины против России по Крыму частично приемлемой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за событий в Крыму в 2014 году и продолжит ее... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:27

2021-01-14T12:27

2021-01-14T13:48

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киев

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за событий в Крыму в 2014 году и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе суда.Киев утверждает, что Москва "несет ответственность за административную практику" — нарушения Европейской конвенции по правам человека. Жалобу подали в ЕСПЧ в марте 2014 года. Утверждается, что Россия "осуществила эффективный контроль" над автономной республикой Крым, нарушив 12 статей конвенции. В частности, право на жизнь, безопасность, справедливый суд, свободу вероисповедания, собраний и других."Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой", — говорится в сообщении.При этом ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией допустимым с точки зрения международного права.

https://ria.ru/20210112/krym-1592653426.html

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россия, киев, республика крым, украина, в мире