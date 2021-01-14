https://ria.ru/20210114/kravchuk-1593074940.html

Кравчук заявил о готовности Украины к "компромиссу" по Крыму

Кравчук заявил о готовности Украины к "компромиссу" по Крыму

Москве и Киеву нужно договариваться по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между государствами, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:12

2021-01-14T18:12

2021-01-14T19:48

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леонид кравчук

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москве и Киеву нужно договариваться по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между государствами, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с радиостанцией НСН.По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к урегулированию конфликтов и проблем. "Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности", — утверждает политик. Между тем именно Киев перекрыл крымчанам доступ к воде.Кравчук также отметил, что уже семь лет не удается достичь решения конфликта в Донбассе. "Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", — заявил он. По словам экс-президента, мировое сообщество не считает воссоединение Крыма с Россией добровольным. Он призвал Москву "ответить за это".Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия якобы несет ответственность за "административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". При этом суд счел недоказанными другие обвинения — в убийствах мирного населения, задержаниях и угрозах репортерам, уголовном преследовании на политической почве, а также дискриминации этнических украинцев. Помимо прочего, ЕСПЧ отказался рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с точки зрения международного права и признал фактическую юрисдикцию Москвы над полуостровом с 27 февраля 2014 года. Украина и страны Запада регулярно спекулируют на тему "нарушения прав" крымских татар в России. При этом благодаря возвращению полуострова в состав страны они получили права, свободы и возможности, которых у них не было во время пребывания в составе Украины, отмечали в Госдуме. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в ПАСЕ и рассказать правду о жизни на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров рассказал, что с 2014 года в вопросе нацменьшинств международные площадки отдавали предпочтение исключительно тем гражданам, которые уже много лет не живут в Крыму.

https://ria.ru/20210112/donbass-1592738733.html

https://ria.ru/20201221/kravchuk-1590294406.html

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россия, леонид кравчук, украина, в мире