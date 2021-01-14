https://ria.ru/20210114/kosmos-1593049862.html
Российский космонавт снял на видео полярное сияние и свечение Земли
Российский космонавт снял на видео полярное сияние и свечение Земли
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС полярное сияние. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:39
2021-01-14T16:39
2021-01-14T18:59
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
земля
луна
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС полярное сияние.Кудь-Сверчков рассказал, что даже ночью с борта станции можно отчетливо увидеть океан, облака и ночные города благодаря свету Луны.Космонавт объяснил, что оранжевый ореол над Землей — это ее собственное свечение — лимб, который практически незаметен с поверхности планеты, но хорошо виден с МКС."Из-за горизонта выплывает Млечный Путь — галактика, в которой мы живем", — пояснил Кудь-Сверчков.Ближе к полярным широтам появляется овал северного сияния. Яркий зеленый свет — это свечение атомарного кислорода на высоте 80-150 километров. Темно-красный ореол над ним возникает из-за свечения молекулярного азота и атомарного кислорода на высотах 150-400 километров — почти на уровне полета станции, объяснил космонавт.При подлете к границе дня и ночи только появившийся солнечный свет рассеивается атомами азота и создает ярко-голубую полоску на горизонте.Летящие объекты в правой части кадра перед рассветом — это спутники, ставшие заметными из-за отражения солнечного света."Хотя уфологи, я уверен, немедленно найдут этому другое объяснение", — пошутил Кудь-Сверчков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kosmos-1590760028.html
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Кадры с орбиты: северное сияние, рассвет, Млечный путь и миллионы звезд
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал 15-секундное видео с орбиты: северное сияние, рассвет, Млечный путь и миллионы звезд.
2021-01-14T16:39
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сергей кудь-сверчков, земля, луна, международная космическая станция (мкс)
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС полярное сияние.
"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над Северной Атлантикой", — написал космонавт в инстаграме.
Кудь-Сверчков рассказал, что даже ночью с борта станции можно отчетливо увидеть океан, облака и ночные города благодаря свету Луны.
Космонавт объяснил, что оранжевый ореол над Землей — это ее собственное свечение — лимб, который практически незаметен с поверхности планеты, но хорошо виден с МКС.
"Из-за горизонта выплывает Млечный Путь — галактика, в которой мы живем", — пояснил Кудь-Сверчков.
Ближе к полярным широтам появляется овал северного сияния. Яркий зеленый свет — это свечение атомарного кислорода на высоте 80-150 километров. Темно-красный ореол над ним возникает из-за свечения молекулярного азота и атомарного кислорода на высотах 150-400 километров — почти на уровне полета станции, объяснил космонавт.
При подлете к границе дня и ночи только появившийся солнечный свет рассеивается атомами азота и создает ярко-голубую полоску на горизонте.
Летящие объекты в правой части кадра перед рассветом — это спутники, ставшие заметными из-за отражения солнечного света.
"Хотя уфологи, я уверен, немедленно найдут этому другое объяснение", — пошутил Кудь-Сверчков.