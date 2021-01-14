https://ria.ru/20210114/kosmos-1593049862.html

Российский космонавт снял на видео полярное сияние и свечение Земли

Российский космонавт снял на видео полярное сияние и свечение Земли

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС полярное сияние. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:39

2021-01-14T16:39

2021-01-14T18:59

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

земля

луна

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС полярное сияние.Кудь-Сверчков рассказал, что даже ночью с борта станции можно отчетливо увидеть океан, облака и ночные города благодаря свету Луны.Космонавт объяснил, что оранжевый ореол над Землей — это ее собственное свечение — лимб, который практически незаметен с поверхности планеты, но хорошо виден с МКС."Из-за горизонта выплывает Млечный Путь — галактика, в которой мы живем", — пояснил Кудь-Сверчков.Ближе к полярным широтам появляется овал северного сияния. Яркий зеленый свет — это свечение атомарного кислорода на высоте 80-150 километров. Темно-красный ореол над ним возникает из-за свечения молекулярного азота и атомарного кислорода на высотах 150-400 километров — почти на уровне полета станции, объяснил космонавт.При подлете к границе дня и ночи только появившийся солнечный свет рассеивается атомами азота и создает ярко-голубую полоску на горизонте.Летящие объекты в правой части кадра перед рассветом — это спутники, ставшие заметными из-за отражения солнечного света."Хотя уфологи, я уверен, немедленно найдут этому другое объяснение", — пошутил Кудь-Сверчков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kosmos-1590760028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/kosmos-1592034906.html

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Кадры с орбиты: северное сияние, рассвет, Млечный путь и миллионы звезд Космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал 15-секундное видео с орбиты: северное сияние, рассвет, Млечный путь и миллионы звезд. 2021-01-14T16:39 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, земля, луна, международная космическая станция (мкс)