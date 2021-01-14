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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593058777.html
Почти 18,5 тысячи жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса
Почти 18,5 тысячи жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса
Почти 18,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, число желающих пройти вакцинацию растет, сообщает пресс-служба администрации губернатора РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:18
2021-01-14T17:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Почти 18,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, число желающих пройти вакцинацию растет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."На сегодняшний день привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок. Число желающих пройти вакцинацию растет", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.В настоящее время в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Доставлено в поликлиники 27 392 дозы, остаток на базе – 15,3 тысячи. До конца января ожидается поставка еще 66 тысяч доз вакцины.В городе на сегодняшний день открыто 70 прививочных пунктов, планируется открыть еще 30.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, александр беглов, санкт-петербург, общество

Почти 18,5 тысячи жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

17:18 14.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Почти 18,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, число желающих пройти вакцинацию растет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"На сегодняшний день привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок. Число желающих пройти вакцинацию растет", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
В настоящее время в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Доставлено в поликлиники 27 392 дозы, остаток на базе – 15,3 тысячи. До конца января ожидается поставка еще 66 тысяч доз вакцины.
В городе на сегодняшний день открыто 70 прививочных пунктов, планируется открыть еще 30.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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