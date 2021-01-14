https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593058777.html

Почти 18,5 тысячи жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

Почти 18,5 тысячи жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

Почти 18,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, число желающих пройти вакцинацию растет, сообщает пресс-служба администрации губернатора РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:18

2021-01-14T17:18

2021-01-14T17:18

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Почти 18,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, число желающих пройти вакцинацию растет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."На сегодняшний день привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок. Число желающих пройти вакцинацию растет", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.В настоящее время в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Доставлено в поликлиники 27 392 дозы, остаток на базе – 15,3 тысячи. До конца января ожидается поставка еще 66 тысяч доз вакцины.В городе на сегодняшний день открыто 70 прививочных пунктов, планируется открыть еще 30.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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