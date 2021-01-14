https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593031908.html

КНР будет тесно сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения COVID-19

КНР будет тесно сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг прибыли в китайский город Ухань для проведения совместных научных исследований с китайскими... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:17

2021-01-14T15:17

2021-01-14T15:17

россия-китай: главное

воз

китай

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МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг прибыли в китайский город Ухань для проведения совместных научных исследований с китайскими учеными для выяснения причин возникновения нового коронавируса.Намерение об укреплении международного сотрудничества в этой области недавно выразили официальные лица из различных министерств и ведомств Китая. Несколько дней назад заместитель начальника Госкомитета по делам здравоохранения КНР и руководитель группы исследований и разработок вакцин Совместного механизма профилактики и контроля Госсовета КНР Цзэн Исинь сказал, что Китай всегда придавал большое значение вопросу происхождения коронавируса. "Мы с самого начала развернули работу по отслеживанию пути его происхождения. По этой причине мы приветствуем научное сотрудничество с группой экспертов ВОЗ, которые намерены приехать в китайский Ухань", -- отметил чиновник.По его словам, Китай поддерживает экспертную группу ВОЗ в проведении научного сотрудничества в Ухане. Ранее представители системы здравоохранения Китая и ВОЗ провели четыре видеоконференции. Стороны определили сроки визита миссии международных экспертов в Ухань."Мы создали группу экспертов, которые специализируются на таких сферах, как исследование вирусов, эпидемиология, общественное здравоохранение, терапия. Они присоединятся к экспертам ВОЗ", -- заявил Цзэн Исинь. Он сказал: "Мы надеемся на тесное сотрудничество в научно-исследовательской сфере с экспертами ВОЗ на основе соблюдения принципов научной методологии. Уверен, что мы разберемся в вопросах, связанных с коронавирусом. Это будет иметь положительное значение для профилактики и контроля новых инфекций".Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что после вспышки инфекции Китай поддерживал тесные контакты и сотрудничество с ВОЗ, всегда применяя открытый, прозрачный и ответственный подход.Чжао Лицзянь сказал: "Расследование происхождения COVID-19 - научный вопрос. Китайская сторона будет и дальше тесно сотрудничать с международными экспертами в этом направлении".В ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала разработка специалистами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной научной группы".

https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592847860.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, китай