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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592989415.html
Врач оценил иммунную прослойку против COVID-19 в Москве
Врач оценил иммунную прослойку против COVID-19 в Москве
Иммунная прослойка против коронавируса в Москве уже занимает значительное место, вирусу все труднее распространяться, но даже при небольшом росте новых случаев... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:49
2021-01-14T11:49
распространение коронавируса
владислав жемчугов
владимир жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иммунная прослойка против коронавируса в Москве уже занимает значительное место, вирусу все труднее распространяться, но даже при небольшом росте новых случаев система здравоохранения справится, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24763 до 3 495816. Наибольшее количество выявлено в Москве - 5893, Санкт-Петербурге - 3041, Подмосковье - 1263. За сутки в РФ подтверждены 570 смертей людей с коронавирусом, за все время - 63 940.Специалист также призвал московский Роспотребнадзор опубликовать показатели тестов на антитела. Это поможет определить, какой процент горожан имеет защиту от коронавируса."В зависимости от этого можно будет спрогнозировать, с учетом нарастающих темпов вакцинации, достижение тех самых 60-70%, после которых эпидемия затормозится естественным путем", - отметил Жемчугов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, владимир жемчугов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Врач оценил иммунную прослойку против COVID-19 в Москве

11:49 14.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди идут по подземному пешеходному переходу между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди идут по подземному пешеходному переходу между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иммунная прослойка против коронавируса в Москве уже занимает значительное место, вирусу все труднее распространяться, но даже при небольшом росте новых случаев система здравоохранения справится, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24763 до 3 495816. Наибольшее количество выявлено в Москве - 5893, Санкт-Петербурге - 3041, Подмосковье - 1263. За сутки в РФ подтверждены 570 смертей людей с коронавирусом, за все время - 63 940.

"В Москве уже занимает значительное место иммунная прослойка. То есть, вирусу уже труднее здесь распространяться. И система здравоохранения уже готова, даже если будет некий рост, очень незначительный, как я считаю, система с этим обязательно справится, и не увеличится количество погибших, что самое главное", - рассказал Жемчугов.

Специалист также призвал московский Роспотребнадзор опубликовать показатели тестов на антитела. Это поможет определить, какой процент горожан имеет защиту от коронавируса.
"В зависимости от этого можно будет спрогнозировать, с учетом нарастающих темпов вакцинации, достижение тех самых 60-70%, после которых эпидемия затормозится естественным путем", - отметил Жемчугов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговВладимир ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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