Врач оценил иммунную прослойку против COVID-19 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди идут по подземному пешеходному переходу между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иммунная прослойка против коронавируса в Москве уже занимает значительное место, вирусу все труднее распространяться, но даже при небольшом росте новых случаев система здравоохранения справится, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24763 до 3 495816. Наибольшее количество выявлено в Москве - 5893, Санкт-Петербурге - 3041, Подмосковье - 1263. За сутки в РФ подтверждены 570 смертей людей с коронавирусом, за все время - 63 940.
"В Москве уже занимает значительное место иммунная прослойка. То есть, вирусу уже труднее здесь распространяться. И система здравоохранения уже готова, даже если будет некий рост, очень незначительный, как я считаю, система с этим обязательно справится, и не увеличится количество погибших, что самое главное", - рассказал Жемчугов.
Специалист также призвал московский Роспотребнадзор опубликовать показатели тестов на антитела. Это поможет определить, какой процент горожан имеет защиту от коронавируса.
"В зависимости от этого можно будет спрогнозировать, с учетом нарастающих темпов вакцинации, достижение тех самых 60-70%, после которых эпидемия затормозится естественным путем", - отметил Жемчугов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.