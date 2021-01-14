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Врач оценил иммунную прослойку против COVID-19 в Москве

Врач оценил иммунную прослойку против COVID-19 в Москве

Иммунная прослойка против коронавируса в Москве уже занимает значительное место, вирусу все труднее распространяться, но даже при небольшом росте новых случаев... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:49

2021-01-14T11:49

2021-01-14T11:49

распространение коронавируса

владислав жемчугов

владимир жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иммунная прослойка против коронавируса в Москве уже занимает значительное место, вирусу все труднее распространяться, но даже при небольшом росте новых случаев система здравоохранения справится, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24763 до 3 495816. Наибольшее количество выявлено в Москве - 5893, Санкт-Петербурге - 3041, Подмосковье - 1263. За сутки в РФ подтверждены 570 смертей людей с коронавирусом, за все время - 63 940.Специалист также призвал московский Роспотребнадзор опубликовать показатели тестов на антитела. Это поможет определить, какой процент горожан имеет защиту от коронавируса."В зависимости от этого можно будет спрогнозировать, с учетом нарастающих темпов вакцинации, достижение тех самых 60-70%, после которых эпидемия затормозится естественным путем", - отметил Жемчугов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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