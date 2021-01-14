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В Москве выявили 5 893 новых случаев COVID-19 за сутки
В Москве выявили 5 893 новых случаев COVID-19 за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 893, Санкт-Петербурге - 3 041, Подмосковье - 1 263, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:42
2021-01-14T11:42
2021-01-14T11:43
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общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 893, Санкт-Петербурге - 3 041, Подмосковье - 1 263, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5 893, 2. Санкт-Петербург - 3 041, 3. Московская область - 1 263", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области -10, Чукотском автономном округе - 8, Ненецком автономном округе - 4.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество