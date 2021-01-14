https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592988165.html

В Москве выявили 5 893 новых случаев COVID-19 за сутки

В Москве выявили 5 893 новых случаев COVID-19 за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 893, Санкт-Петербурге - 3 041, Подмосковье - 1 263, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:42

2021-01-14T11:42

2021-01-14T11:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 893, Санкт-Петербурге - 3 041, Подмосковье - 1 263, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5 893, 2. Санкт-Петербург - 3 041, 3. Московская область - 1 263", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области -10, Чукотском автономном округе - 8, Ненецком автономном округе - 4.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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