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В России за сутки умерли 570 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 570 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 570 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время умерли 63 940 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:41
2021-01-14T11:41
2021-01-14T11:41
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общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 570 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время умерли 63 940 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 570 смертей... За весь период по России умерло 63 940 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 83 человека, в Москве - 68, в Ростовской области - 29. Общее число смертей с COVID-19 в Москве выросло до 12 241.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество