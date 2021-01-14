Пушков ответил на слова Зеленского об "украинском ученом" Королеве
03:20 14.01.2021 (обновлено: 03:36 14.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего конструктора Сергея Королева "великим украинским ученым".
Соответствующее заявление Зеленский сделал в день рождения конструктора ракетно-космической техники. Также украинский президент пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире.
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"В чем "украинскость" Королева - загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было", - написал Пушков в своем Telegram-канале, указав, что никаких научных достижений с Украиной в его биографии не связано.
По его словам, в Киеве руководствуются принципом: "своих мало - чужих себе припишем".
"Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности", - добавил сенатор.
Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.