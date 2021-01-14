https://ria.ru/20210114/korolev-1592954272.html

Пушков ответил на слова Зеленского об "украинском ученом" Королеве

Пушков ответил на слова Зеленского об "украинском ученом" Королеве

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего конструктора Сергея Королева "великим украинским... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:20

2021-01-14T03:20

2021-01-14T03:36

россия

илон маск

алексей пушков

сергей королев

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего конструктора Сергея Королева "великим украинским ученым". Соответствующее заявление Зеленский сделал в день рождения конструктора ракетно-космической техники. Также украинский президент пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире."В чем "украинскость" Королева - загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было", - написал Пушков в своем Telegram-канале, указав, что никаких научных достижений с Украиной в его биографии не связано.По его словам, в Киеве руководствуются принципом: "своих мало - чужих себе припишем". "Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности", - добавил сенатор.Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.

https://ria.ru/20210113/mask-1592802458.html

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россия, илон маск, алексей пушков, сергей королев, владимир зеленский, в мире