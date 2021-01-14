https://ria.ru/20210114/klychkov-1592979652.html
Орловские власти объяснили переписку губернатора с попросившей о помощи
Орловские власти объяснили переписку губернатора с попросившей о помощи
Губернатор Орловской области Андрей Клычков пристыдил попросившую помочь больным родителям девушку за хождение по барам, потому что она могла быть больна... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:59
2021-01-14T10:59
2021-01-14T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей клычков
орловская область
орел
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пристыдил попросившую помочь больным родителям девушку за хождение по барам, потому что она могла быть больна коронавирусом и опасна для окружающих, заявил РИА Новости советник главы региона Сергей Лежнев.Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась, что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. "Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?" — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита. Потом Клычков заявил, что помощь семье оказана."Это не было призывом к морали. Девушка опасается, что ее родители могут быть больны, а сама идет в бар. А если она заразна, если она представляет опасность для окружающих? Ведь анализ на коронавирус родителям пока не был сделан. Именно это и имел в виду губернатор", - пояснил Лежнев.Он представил РИА Новости комментарий главврача поликлиники №3 в Орле Романа Селищева – на это медучреждение, в частности, жаловалась девушка. По его словам, у врачей из-за коронавируса сейчас большая нагрузка, и нет возможности выезжать на дом на все случаи "с простудной симптоматикой". Селищев отметил, что на самочувствие жаловались не оба родителя, а только отец девушки, температура у него была невысокая. После обращения медики взяли у него мазок на COVID-19, он оказался отрицательным.Он призвал быть добрее к врачам, которые сейчас "испытывают огромный стресс, бешеную нагрузку, но всеми силами стараются помочь людям, нуждающимся в помощи".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей клычков, орловская область, орел, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
пристыдил попросившую помочь больным родителям девушку за хождение по барам, потому что она могла быть больна коронавирусом и опасна для окружающих, заявил РИА Новости советник главы региона Сергей Лежнев.
Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась, что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. "Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?" — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита. Потом Клычков заявил, что помощь семье оказана.
"Это не было призывом к морали. Девушка опасается, что ее родители могут быть больны, а сама идет в бар. А если она заразна, если она представляет опасность для окружающих? Ведь анализ на коронавирус родителям пока не был сделан. Именно это и имел в виду губернатор", - пояснил Лежнев.
Он представил РИА Новости комментарий главврача поликлиники №3 в Орле
Романа Селищева – на это медучреждение, в частности, жаловалась девушка. По его словам, у врачей из-за коронавируса сейчас большая нагрузка, и нет возможности выезжать на дом на все случаи "с простудной симптоматикой". Селищев отметил, что на самочувствие жаловались не оба родителя, а только отец девушки, температура у него была невысокая. После обращения медики взяли у него мазок на COVID-19, он оказался отрицательным.
"То есть имеет место быть факт, когда при незначительно повышенной температуре пациент мог бы быть самостоятельно доставлен дочерью в медучреждение на прием, обследование и сдачу анализов, удостоверился, что он не болен COVID, и получил бы нужное лечение в значительно короткие сроки. И вины в том, что так не произошло, нет ни у врачей, не у депздрава, ни у губернатора", - подчеркивает главврач.
Он призвал быть добрее к врачам, которые сейчас "испытывают огромный стресс, бешеную нагрузку, но всеми силами стараются помочь людям, нуждающимся в помощи".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф