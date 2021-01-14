Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/klychkov-1592979652.html
Орловские власти объяснили переписку губернатора с попросившей о помощи
Орловские власти объяснили переписку губернатора с попросившей о помощи
Губернатор Орловской области Андрей Клычков пристыдил попросившую помочь больным родителям девушку за хождение по барам, потому что она могла быть больна... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:59
2021-01-14T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей клычков
орловская область
орел
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971931_0:228:2961:1894_1920x0_80_0_0_b636718140d438f72f749174d845039d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пристыдил попросившую помочь больным родителям девушку за хождение по барам, потому что она могла быть больна коронавирусом и опасна для окружающих, заявил РИА Новости советник главы региона Сергей Лежнев.Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась, что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. "Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?" — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита. Потом Клычков заявил, что помощь семье оказана."Это не было призывом к морали. Девушка опасается, что ее родители могут быть больны, а сама идет в бар. А если она заразна, если она представляет опасность для окружающих? Ведь анализ на коронавирус родителям пока не был сделан. Именно это и имел в виду губернатор", - пояснил Лежнев.Он представил РИА Новости комментарий главврача поликлиники №3 в Орле Романа Селищева – на это медучреждение, в частности, жаловалась девушка. По его словам, у врачей из-за коронавируса сейчас большая нагрузка, и нет возможности выезжать на дом на все случаи "с простудной симптоматикой". Селищев отметил, что на самочувствие жаловались не оба родителя, а только отец девушки, температура у него была невысокая. После обращения медики взяли у него мазок на COVID-19, он оказался отрицательным.Он призвал быть добрее к врачам, которые сейчас "испытывают огромный стресс, бешеную нагрузку, но всеми силами стараются помочь людям, нуждающимся в помощи".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210114/klychkov-1592958403.html
орловская область
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971931_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_fd5fdb6bcfbb5c02e61586ae64dd525e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей клычков, орловская область, орел, общество

Орловские власти объяснили переписку губернатора с попросившей о помощи

10:59 14.01.2021 (обновлено: 11:11 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пристыдил попросившую помочь больным родителям девушку за хождение по барам, потому что она могла быть больна коронавирусом и опасна для окружающих, заявил РИА Новости советник главы региона Сергей Лежнев.
Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась, что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. "Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?" — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита. Потом Клычков заявил, что помощь семье оказана.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 06:32Распространение коронавируса
Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
"Это не было призывом к морали. Девушка опасается, что ее родители могут быть больны, а сама идет в бар. А если она заразна, если она представляет опасность для окружающих? Ведь анализ на коронавирус родителям пока не был сделан. Именно это и имел в виду губернатор", - пояснил Лежнев.
Он представил РИА Новости комментарий главврача поликлиники №3 в Орле Романа Селищева – на это медучреждение, в частности, жаловалась девушка. По его словам, у врачей из-за коронавируса сейчас большая нагрузка, и нет возможности выезжать на дом на все случаи "с простудной симптоматикой". Селищев отметил, что на самочувствие жаловались не оба родителя, а только отец девушки, температура у него была невысокая. После обращения медики взяли у него мазок на COVID-19, он оказался отрицательным.
"То есть имеет место быть факт, когда при незначительно повышенной температуре пациент мог бы быть самостоятельно доставлен дочерью в медучреждение на прием, обследование и сдачу анализов, удостоверился, что он не болен COVID, и получил бы нужное лечение в значительно короткие сроки. И вины в том, что так не произошло, нет ни у врачей, не у депздрава, ни у губернатора", - подчеркивает главврач.
Он призвал быть добрее к врачам, которые сейчас "испытывают огромный стресс, бешеную нагрузку, но всеми силами стараются помочь людям, нуждающимся в помощи".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей КлычковОрловская областьОрелОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
04:18Шведы оценили ролики о войне с Россией
Лента новостейМолния