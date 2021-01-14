Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/klychkov-1592958403.html
Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил "Газете.Ru", почему пристыдил девушку, просившую помочь ее заболевшим родителям. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:32
2021-01-14T06:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей клычков
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152855/38/1528553824_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_6d65fceadcdbaef059884c73ef20398a.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил "Газете.Ru", почему пристыдил девушку, просившую помочь ее заболевшим родителям.Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. "Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?", — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита."Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна", -сказал глава региона, комментируя свой ответ Бариновой.Он подчеркнул, что готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан.Клычков добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. По его словам, врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у пациентов не подтвердился.При этом губернатор признал наличие задержек с оказанием медицинской помощи. "У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось. &lt;…&gt; Врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента. К сожалению, это реальности сегодняшнего дня ", - заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592957626.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152855/38/1528553824_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_898b1bbbfcf318d9d63114689aca45f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей клычков, орловская область

Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку

06:32 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАндрей Клычков
Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил "Газете.Ru", почему пристыдил девушку, просившую помочь ее заболевшим родителям.
Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. "Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?", — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита.
Медицинский работник в приемном отделении госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
06:00Распространение коронавируса
Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
"Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна", -сказал глава региона, комментируя свой ответ Бариновой.
Он подчеркнул, что готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан.
Клычков добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. По его словам, врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у пациентов не подтвердился.
При этом губернатор признал наличие задержек с оказанием медицинской помощи. "У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось. <…> Врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента. К сожалению, это реальности сегодняшнего дня ", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 07:57Распространение коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей КлычковОрловская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Cамолет рейсом Москва — Салехард совершил аварийную посадку в Пулково
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
Лента новостейМолния