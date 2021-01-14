https://ria.ru/20210114/klychkov-1592958403.html

Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку

Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил "Газете.Ru", почему пристыдил девушку, просившую помочь ее заболевшим родителям. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T06:32

2021-01-14T06:32

2021-01-14T06:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей клычков

орловская область

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил "Газете.Ru", почему пристыдил девушку, просившую помочь ее заболевшим родителям.Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. "Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?", — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита."Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна", -сказал глава региона, комментируя свой ответ Бариновой.Он подчеркнул, что готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан.Клычков добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. По его словам, врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у пациентов не подтвердился.При этом губернатор признал наличие задержек с оказанием медицинской помощи. "У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось. <…> Врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента. К сожалению, это реальности сегодняшнего дня ", - заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592957626.html

орловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей клычков, орловская область