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Небензя прокомментировал планы США включить хуситов в список террористов
Небензя прокомментировал планы США включить хуситов в список террористов
Россия призывает США отказаться от планов внесения движения "Ансар Алла" в список террористических организаций, это может осложнить усилия ООН по урегулированию РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:32
2021-01-14T19:32
майк помпео
василий небензя
сергей лавров
совет безопасности оон
йемен
оон
сша
в мире
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов внесения движения "Ансар Алла" в список террористических организаций, это может осложнить усилия ООН по урегулированию конфликта в Йемене, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил планы Вашингтона объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что такое решение Вашингтона может оказать негативный эффект на процесс мирного урегулирования в Йемене."С учетом того, что это решение еще не вступило в силу, призываем Соединенные Штаты пересмотреть его", - заявил он.Хуситы захватили власть в столице Йемена Сане, отстранив от власти президента Абд Раббу Мансура Хади, с сентября 2014 года. С тех пор в Йемене не прекращаются военные действия между сторонниками хуситов и проправительственными войсками, которых поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако коалиции так и не удалось отбить у хуситов север Йемена, откуда они периодически совершают обстрелы саудовской территории. Мирные договоренности между властями и представителями хуситов под эгидой ООН, которые были заключены в Швеции в конце 2018 года, так и не были полностью соблюдены, а военные действия после них фактически не прекращались.
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майк помпео, василий небензя, сергей лавров, совет безопасности оон, йемен, оон, сша, в мире

Небензя прокомментировал планы США включить хуситов в список террористов

19:32 14.01.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© POOL
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов внесения движения "Ансар Алла" в список террористических организаций, это может осложнить усилия ООН по урегулированию конфликта в Йемене, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил планы Вашингтона объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что такое решение Вашингтона может оказать негативный эффект на процесс мирного урегулирования в Йемене.
"Деструктивные последствия для мирного процесса в Йемене может иметь также решение Соединенных Штатов о признании движения "Ансар Алла" террористической организацией, рискующее не только осложнить гуманитарную ситуацию в стране, но и перечеркнуть ооновские усилия, имеющие целью запустить переговоры противоборствующих сторон", - сказал Небензя.
"С учетом того, что это решение еще не вступило в силу, призываем Соединенные Штаты пересмотреть его", - заявил он.
Хуситы захватили власть в столице Йемена Сане, отстранив от власти президента Абд Раббу Мансура Хади, с сентября 2014 года. С тех пор в Йемене не прекращаются военные действия между сторонниками хуситов и проправительственными войсками, которых поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако коалиции так и не удалось отбить у хуситов север Йемена, откуда они периодически совершают обстрелы саудовской территории. Мирные договоренности между властями и представителями хуситов под эгидой ООН, которые были заключены в Швеции в конце 2018 года, так и не были полностью соблюдены, а военные действия после них фактически не прекращались.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:05
Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов
 
Майк ПомпеоВасилий НебензяСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЙеменООНСШАВ мире
 
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