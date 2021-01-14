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Назарбаев предложил сохранить правительство после выборов парламента
Назарбаев предложил сохранить правительство после выборов парламента
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер партии "Нур Отан", победившей на прошедших парламентских выборах, считает возможным сохранить... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:47
2021-01-14T13:57
аскар мамин
нурсултан назарбаев
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер партии "Нур Отан", победившей на прошедших парламентских выборах, считает возможным сохранить правительство во главе с премьер-министром Аскаром Маминым после избрания нового состава мажилиса (нижней палаты) парламента, сообщила пресс-служба Назарбаева.В Казахстане 10 января прошли парламентские выборы, в которых, по данным ЦИК, с результатом 71,09% одержала победу партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"), возглавляемая Назарбаевым. Кроме того, 7-процентный барьер преодолели партии "Ак жол" ("Светлый путь") и "Народная партия Казахстана". В четверг Центризбирком зарегистрировал избранных депутатов мажилиса седьмого созыва. Согласно конституции Казахстана, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом.По информации пресс-службы, Назарбаев в четверг принял участие в заседании новой фракции партии "Нур Отан" в мажилисе, где высказался относительно кандидатуры будущего премьер-министра."Мое мнение - следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности, правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру", - цитирует Назарбаева его пресс-служба.
https://ria.ru/20210112/kazakhstan-1592665385.html
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аскар мамин, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире

Назарбаев предложил сохранить правительство после выборов парламента

13:47 14.01.2021 (обновлено: 13:57 14.01.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер партии "Нур Отан", победившей на прошедших парламентских выборах, считает возможным сохранить правительство во главе с премьер-министром Аскаром Маминым после избрания нового состава мажилиса (нижней палаты) парламента, сообщила пресс-служба Назарбаева.
В Казахстане 10 января прошли парламентские выборы, в которых, по данным ЦИК, с результатом 71,09% одержала победу партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"), возглавляемая Назарбаевым. Кроме того, 7-процентный барьер преодолели партии "Ак жол" ("Светлый путь") и "Народная партия Казахстана". В четверг Центризбирком зарегистрировал избранных депутатов мажилиса седьмого созыва. Согласно конституции Казахстана, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом.
Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев голосует на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 07:18
Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
По информации пресс-службы, Назарбаев в четверг принял участие в заседании новой фракции партии "Нур Отан" в мажилисе, где высказался относительно кандидатуры будущего премьер-министра.
"Мое мнение - следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности, правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру", - цитирует Назарбаева его пресс-служба.
Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 13:54
Нигматулин возглавил фракцию партии "Нур Отан" в парламенте Казахстана
 
Аскар МаминНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
 
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