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https://ria.ru/20210114/ivanov-1593073254.html
Новый роман Алексея Иванова начал выходить в формате аудиосериала
Новый роман Алексея Иванова начал выходить в формате аудиосериала
Первые два эпизода новой книги Алексея Иванова "Тени тевтонов" появились на сайте сервиса аудио-книг. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T22:22
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культура
книги
новости культуры
алексей иванов (писатель)
борис акунин
германия
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Первые два эпизода новой книги Алексея Иванова "Тени тевтонов" появились на сайте сервиса аудио-книг. Предполагается, что каждую неделю будут выходить два новых эпизода. Всего в романе их шесть. Книгу читают актеры Юрий Борисов и Григорий Перель.По мнению шеф-редактора Storytel и литературного критика Константина Мильчина, "Тени тевтонов" — это "текст-матрешка" или "текст-луковица"."Первый слой — исторический триллер с элементами волшебства и мистики: в XV веке и в 1945 году герои ищут меч, которым когда-то отсекли голову Иоанну Крестителю. Второй слой — историческое повествование: нам рассказывают про Калининградскую область, &lt;…&gt; как в ней сперва жили пруссы, как их покорил Тевтонский орден, как эта местность стала колыбелью современной Германии и как Кенигсберг и окрестности завоевала Красная Армия. Третий слой — для гурманов: крайне любопытные идеи о том, как устроены исторические закономерности" , — рассказал РИА Новости Константин Мильчин. Появление бумажной книги в издательстве "Рипол классик" ожидается 25 января. В 2018 также в формате аудиосериала на сервисе Storytel выходил "Пост" Дмитрия Глуховского, а в 2019 — "Просто Маса" Бориса Акунина.
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германия
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книги, новости культуры, алексей иванов (писатель), борис акунин, германия, калининградская область

Новый роман Алексея Иванова начал выходить в формате аудиосериала

22:22 14.01.2021 (обновлено: 23:28 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Алексей Иванов
Писатель Алексей Иванов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Первые два эпизода новой книги Алексея Иванова "Тени тевтонов" появились на сайте сервиса аудио-книг.
Предполагается, что каждую неделю будут выходить два новых эпизода. Всего в романе их шесть. Книгу читают актеры Юрий Борисов и Григорий Перель.
По мнению шеф-редактора Storytel и литературного критика Константина Мильчина, "Тени тевтонов" — это "текст-матрешка" или "текст-луковица".
"Первый слой — исторический триллер с элементами волшебства и мистики: в XV веке и в 1945 году герои ищут меч, которым когда-то отсекли голову Иоанну Крестителю. Второй слой — историческое повествование: нам рассказывают про Калининградскую область, <…> как в ней сперва жили пруссы, как их покорил Тевтонский орден, как эта местность стала колыбелью современной Германии и как Кенигсберг и окрестности завоевала Красная Армия. Третий слой — для гурманов: крайне любопытные идеи о том, как устроены исторические закономерности" , — рассказал РИА Новости Константин Мильчин.
Появление бумажной книги в издательстве "Рипол классик" ожидается 25 января.
В 2018 также в формате аудиосериала на сервисе Storytel выходил "Пост" Дмитрия Глуховского, а в 2019 — "Просто Маса" Бориса Акунина.
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КультураКнигиНовости культурыАлексей Иванов (писатель)Борис АкунинГерманияКалининградская область
 
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