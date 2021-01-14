https://ria.ru/20210114/issledovanie-1593033100.html

Ученые выяснили, остаются ли переболевшие COVID-19 заразными

Ученые выяснили, остаются ли переболевшие COVID-19 заразными

Переболевшие COVID-19 приобретают иммунитет к вирусу как минимум на пять месяцев, но при этом могут остаться разносчиками заболевания, свидетельствуют... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:22

2021-01-14T15:22

2021-01-14T17:01

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ЛОНДОН, 14 янв — РИА Новости, Мария Табак. Переболевшие COVID-19 приобретают иммунитет к вирусу как минимум на пять месяцев, но при этом могут остаться разносчиками заболевания, свидетельствуют результаты исследования, проведенного управлением по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE)."Ученые, занимавшиеся исследованием, пришли к выводу, что естественным образом приобретенный в результате заболевания иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел. Иммунитет сохраняется по меньшей мере пять месяцев с момента заболевания", — говорится в сообщении PHE.Это означает, что люди, переболевшие во время первой волны коронавируса весной прошлого года, уже подвержены риску повторного заболевания."PHE также предупреждает, что хотя обладатели антител в какой-то степени защищены от того, чтобы самим заболеть COVID-19, первоначальные данные следующего этапа исследования говорят о том, что некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим", — говорится в сообщении."Поэтому жизненно важно, чтобы все продолжали следовать правилам и оставались дома, даже если они переболели COVID-19, — чтобы избежать передачи вируса другим", — подчеркивает управление.Исследование началось в июне, в его рамках обследованы 20 787 человек. У 6614 участников были обнаружены антитела к коронавирусу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592970580.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/koronavirus-1592897132.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, англия, великобритания, в мире