https://ria.ru/20210114/internet-1593040625.html

Ловившему интернет на березе студенту посоветовали сменить оператора

Ловившему интернет на березе студенту посоветовали сменить оператора

Омскому студенту Алексею Дудоладову, ставшему известным после ролика, где он выходит в интернет с березы, после очередного замера качества связи власти... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:00

2021-01-14T16:00

2021-01-14T16:00

мегафон

мтс

александр бурков

омская область

называевский район

общество

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ОМСК, 14 янв – РИА Новости. Омскому студенту Алексею Дудоладову, ставшему известным после ролика, где он выходит в интернет с березы, после очередного замера качества связи власти посоветовали сменить мобильного оператора, сообщили РИА Новости в министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.Житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "Омский колхозник", в соцсети TikTok в ноябре 2020 года обратился к губернатору Александру Буркову и рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта: чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни. Губернатор встретился со студентом. Они договорились, что вопрос с интернетом в деревне блогера и еще в двух соседних селах решится к концу 2020 года. Затем 13 декабря тиктокер заявил, что до конца этого года "с березы не слезет", потому как вышка, которую обещал установить ему губернатор, появится только к апрелю 2021 года.В январе он сообщил РИА Новости о том, что повредил руку после очередного интернет-сеанса на березе. В среду Алексей опубликовал пост в Instagram, где сообщил, что будет добиваться установки вышки в своем селе. Также он рассказал о том, что не может дозвониться по этому вопросу в министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области."Сегодня (14 января) в село Станкевичи выехал замглавы минпрома Максим Сушков. Он лично провел замеры качества связи и интернет-соединения… Связь уровня 4G на территории села обеспечивает мобильный оператор Tele2. У Алексея "Мегафон", поэтому он может подключить вторую сим-карту, если у него двухсимочный смартфон, например. Может перейти от одного оператора к другому с сохранением номера", - рассказали в пресс-службе министерства.Устойчивый сигнал 4G имеется у Tele2, так как оператор полтора года назад установил вышку недалеко от села Станкевичи, оператор "Мегафон" в этой местности появился недавно, а МТС там не работает, пояснили в областном минпроме.Дудоладов в четверг опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, где Сушков по видеосвязи с планшета в мессенджере WhatsApp вышел на связь с кем-то из правительства области. Слышно, что собеседник с опозданием ответил на приветствие Сушкова, при звонке возникли проблемы, и потребовалось переподключение."Замминистра удалось выйти на связь с ситуационным центром правительства Омской области через Zoom, Алексей был рядом", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html

https://ria.ru/20210110/student-1592444191.html

омская область

называевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мегафон, мтс, александр бурков, омская область, называевский район, общество