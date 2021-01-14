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Росстат расширил число товаров и услуг для расчета инфляции
Росстат расширил число товаров и услуг для расчета инфляции
Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В обновленный список вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, существенно... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:11
2021-01-14T10:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
экономика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В обновленный список вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, существенно расширено количество наблюдаемых лекарств, сообщила пресс-служба ведомства.В 2021-м Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление списка за последние годы.Ведомство будет отслеживать цены на санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и некоторые медицинские услуги, например, гастроскопию, диагностику на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал в 2021 году отслеживать цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.Кроме того, для лучшей оценки динамики развития туристического бизнеса расширен список экскурсионных программ и туров, как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ. При этом стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле.Одновременно из списка ежемесячного наблюдения за ценами исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.
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60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика

Росстат расширил число товаров и услуг для расчета инфляции

09:11 14.01.2021 (обновлено: 10:00 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатели в очереди возле кассы в гипермаркете "Ашан"
Покупатели в очереди возле кассы в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В обновленный список вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, существенно расширено количество наблюдаемых лекарств, сообщила пресс-служба ведомства.
В 2021-м Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление списка за последние годы.

"Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году — уже на 53. Пять из них — азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3 — используются при лечении больных коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении Росстата.

Ведомство будет отслеживать цены на санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и некоторые медицинские услуги, например, гастроскопию, диагностику на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал в 2021 году отслеживать цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.
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Кроме того, для лучшей оценки динамики развития туристического бизнеса расширен список экскурсионных программ и туров, как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ. При этом стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле.
Одновременно из списка ежемесячного наблюдения за ценами исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.
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