https://ria.ru/20210114/inflyatsiya-1592966431.html

Росстат расширил число товаров и услуг для расчета инфляции

Росстат расширил число товаров и услуг для расчета инфляции

Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В обновленный список вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, существенно... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T09:11

2021-01-14T09:11

2021-01-14T10:00

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

экономика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В обновленный список вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, существенно расширено количество наблюдаемых лекарств, сообщила пресс-служба ведомства.В 2021-м Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление списка за последние годы.Ведомство будет отслеживать цены на санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и некоторые медицинские услуги, например, гастроскопию, диагностику на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал в 2021 году отслеживать цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.Кроме того, для лучшей оценки динамики развития туристического бизнеса расширен список экскурсионных программ и туров, как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ. При этом стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле.Одновременно из списка ежемесячного наблюдения за ценами исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.

https://ria.ru/20210114/tseny-1592948195.html

https://ria.ru/20210105/pensii-1592063022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика