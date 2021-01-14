https://ria.ru/20210114/inflyatsiya-1592966431.html
Росстат расширил число товаров и услуг для расчета инфляции
Росстат расширил число товаров и услуг для расчета инфляции
Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В обновленный список вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, существенно... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:11
2021-01-14T09:11
2021-01-14T10:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592967951_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_5765f4a08528cacee5d59662e417b9fc.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В обновленный список вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, существенно расширено количество наблюдаемых лекарств, сообщила пресс-служба ведомства.В 2021-м Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление списка за последние годы.Ведомство будет отслеживать цены на санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и некоторые медицинские услуги, например, гастроскопию, диагностику на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал в 2021 году отслеживать цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.Кроме того, для лучшей оценки динамики развития туристического бизнеса расширен список экскурсионных программ и туров, как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ. При этом стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле.Одновременно из списка ежемесячного наблюдения за ценами исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.
https://ria.ru/20210114/tseny-1592948195.html
https://ria.ru/20210105/pensii-1592063022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592967951_0:0:2109:1582_1920x0_80_0_0_ae023256630b2704e6c1bb339ffbc1f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Росстат
увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В обновленный список вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, существенно расширено количество наблюдаемых лекарств, сообщила пресс-служба ведомства.
В 2021-м Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление списка за последние годы.
"Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году — уже на 53. Пять из них — азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3 — используются при лечении больных коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении Росстата.
Ведомство будет отслеживать цены на санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и некоторые медицинские услуги, например, гастроскопию, диагностику на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал в 2021 году отслеживать цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.
Кроме того, для лучшей оценки динамики развития туристического бизнеса расширен список экскурсионных программ и туров, как по России, так и за ее пределами — в Турцию
и ОАЭ
. При этом стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле.
Одновременно из списка ежемесячного наблюдения за ценами исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.