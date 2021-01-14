Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/infarkt-1592949242.html
Назван неожиданный предвестник инфаркта
Назван неожиданный предвестник инфаркта
Изжога может быть предвестником "тихого инфаркта" — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, пишет Express со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T01:17
2021-01-14T01:21
инфаркты
весь мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155117/49/1551174921_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_d786a311cd7cd1c409702b1592a68eb2.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Изжога может быть предвестником "тихого инфаркта" — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, пишет Express со ссылкой на исследование, проведенное специалистами из Гарвардской медицинской школы.Ощущение жжения в груди нередко возникает перед сердечным приступом, отмечается в материале. Основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности. При этом многие не подозревают об опасности, так как этих симптомов может и не быть.Поэтому врачи рекомендуют не игнорировать такое, на первый взгляд, несущественное недомогание как изжога и обратиться за консультацией.Ранее стало известно, что накопление кальция в брюшной аорте — тревожный признак возможных в будущем инфаркта миокарда или инсульта.Кальций может накапливаться в кровеносных сосудах, блокируя кровоснабжение или вызывая разрыв бляшек, что является основной причиной инфарктов и инсультов. Факторы, способствующие кальцификации артерий — неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
https://ria.ru/20201212/produkty-1588911172.html
https://ria.ru/20200824/ozhila-1576264238.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155117/49/1551174921_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_223e3ee58f0532e89ac9ff84b8e8423c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфаркты, весь мир

Назван неожиданный предвестник инфаркта

01:17 14.01.2021 (обновлено: 01:21 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Изжога может быть предвестником "тихого инфаркта" — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, пишет Express со ссылкой на исследование, проведенное специалистами из Гарвардской медицинской школы.
Ощущение жжения в груди нередко возникает перед сердечным приступом, отмечается в материале. Основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности. При этом многие не подозревают об опасности, так как этих симптомов может и не быть.
Девушка достает продукты из холодильника - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 14:22
Названы 12 продуктов, снижающих риск сердечного приступа в два раза
Поэтому врачи рекомендуют не игнорировать такое, на первый взгляд, несущественное недомогание как изжога и обратиться за консультацией.
Ранее стало известно, что накопление кальция в брюшной аорте — тревожный признак возможных в будущем инфаркта миокарда или инсульта.
Кальций может накапливаться в кровеносных сосудах, блокируя кровоснабжение или вызывая разрыв бляшек, что является основной причиной инфарктов и инсультов. Факторы, способствующие кальцификации артерий — неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.
Похороны - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа 2020, 22:59
Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
 
инфарктыВесь мир
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Cамолет рейсом Москва — Салехард совершил аварийную посадку в Пулково
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
Лента новостейМолния