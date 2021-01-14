https://ria.ru/20210114/infarkt-1592949242.html
Назван неожиданный предвестник инфаркта
Назван неожиданный предвестник инфаркта
Изжога может быть предвестником "тихого инфаркта" — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, пишет Express со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T01:17
2021-01-14T01:17
2021-01-14T01:21
инфаркты
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Изжога может быть предвестником "тихого инфаркта" — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, пишет Express со ссылкой на исследование, проведенное специалистами из Гарвардской медицинской школы.Ощущение жжения в груди нередко возникает перед сердечным приступом, отмечается в материале. Основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности. При этом многие не подозревают об опасности, так как этих симптомов может и не быть.Поэтому врачи рекомендуют не игнорировать такое, на первый взгляд, несущественное недомогание как изжога и обратиться за консультацией.Ранее стало известно, что накопление кальция в брюшной аорте — тревожный признак возможных в будущем инфаркта миокарда или инсульта.Кальций может накапливаться в кровеносных сосудах, блокируя кровоснабжение или вызывая разрыв бляшек, что является основной причиной инфарктов и инсультов. Факторы, способствующие кальцификации артерий — неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
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инфаркты, весь мир
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Изжога может быть предвестником "тихого инфаркта"
— сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, пишет Express
со ссылкой на исследование, проведенное специалистами из Гарвардской медицинской школы.
Ощущение жжения в груди нередко возникает перед сердечным приступом, отмечается в материале. Основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности. При этом многие не подозревают об опасности, так как этих симптомов может и не быть.
Поэтому врачи рекомендуют не игнорировать такое, на первый взгляд, несущественное недомогание как изжога и обратиться за консультацией.
Ранее стало известно, что накопление кальция в брюшной аорте — тревожный признак возможных в будущем инфаркта миокарда или инсульта.
Кальций может накапливаться в кровеносных сосудах, блокируя кровоснабжение или вызывая разрыв бляшек, что является основной причиной инфарктов и инсультов. Факторы, способствующие кальцификации артерий — неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.
Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.