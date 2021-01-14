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https://ria.ru/20210114/impichment-1592948669.html
Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до 20 января
Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до 20 января
Сенат не вынесет вердикт по импичменту Дональду Трампу до истечения срока его президентских полномочий 20 января, заявил лидер республиканцев в сенате Митч... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T01:07
2021-01-14T03:10
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
митч макконнелл
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Сенат не вынесет вердикт по импичменту Дональду Трампу до истечения срока его президентских полномочий 20 января, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент, ожидается, что дело будет направлено в верхнюю палату.Как говорится в заявлении Макконнелла, даже если сенат начнет рассматривать вопрос импичмента на этой неделе, он не успеет завершить процедуру до ухода Трампа с должности 20 января.При этом лидер республиканцев в сенате усомнился в возможности "честного и серьезного" процесса в оставшиеся семь дней президентства Трампа.Он напомнил, что три других процесса по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день соответственно, а также указал на необходимость сосредоточиться на передаче власти избранному главе государства Джо Байдену.Макконнелл также сообщил, что процесс начнется на первой регулярной сессии после того, как палата представителей внесет обвинения в сенат. Когда это произойдет, неизвестно. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси не ответила на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20210114/ssha-1592948059.html
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второй импичмент дональду трампу, митч макконнелл, дональд трамп, сша, в мире

Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до 20 января

01:07 14.01.2021 (обновлено: 03:10 14.01.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Сенат не вынесет вердикт по импичменту Дональду Трампу до истечения срока его президентских полномочий 20 января, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.
Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент, ожидается, что дело будет направлено в верхнюю палату.
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Как говорится в заявлении Макконнелла, даже если сенат начнет рассматривать вопрос импичмента на этой неделе, он не успеет завершить процедуру до ухода Трампа с должности 20 января.
При этом лидер республиканцев в сенате усомнился в возможности "честного и серьезного" процесса в оставшиеся семь дней президентства Трампа.
Он напомнил, что три других процесса по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день соответственно, а также указал на необходимость сосредоточиться на передаче власти избранному главе государства Джо Байдену.
Макконнелл также сообщил, что процесс начнется на первой регулярной сессии после того, как палата представителей внесет обвинения в сенат. Когда это произойдет, неизвестно. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси не ответила на соответствующий вопрос журналистов.
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