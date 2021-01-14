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https://ria.ru/20210114/impichment-1592947124.html
Палата представителей вынесла импичмент Трампу
Палата представителей вынесла импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:24
2021-01-14T02:14
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.За это решение проголосовали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против — 197. Импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку "тяжкие преступления и проступки".Таким образом Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате, однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января. Он также отметил, что шансов на "честный и серьезный" процесс в оставшуюся до ухода Трампа неделю нет."В свете этих реалий я считаю, что в интересах нашей страны будет, чтобы конгресс и исполнительная власть провели последующие семь дней, полностью сосредоточившись на том, чтобы помочь безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена", - добавил Макконнелл.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек. Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.
https://ria.ru/20210112/tramp-1592761336.html
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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Палата представителей вынесла импичмент Трампу

00:24 14.01.2021 (обновлено: 02:14 14.01.2021)
 
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSПалата представителей США
Палата представителей США - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.
За это решение проголосовали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против — 197.
Импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку "тяжкие преступления и проступки".
Таким образом Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 18:18
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате, однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января. Он также отметил, что шансов на "честный и серьезный" процесс в оставшуюся до ухода Трампа неделю нет.
"В свете этих реалий я считаю, что в интересах нашей страны будет, чтобы конгресс и исполнительная власть провели последующие семь дней, полностью сосредоточившись на том, чтобы помочь безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена", - добавил Макконнелл.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.
Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 21:08
Пелоси на дебатах по импичменту назвала Трампа угрозой стране
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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