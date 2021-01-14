Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/immunitet-1593015139.html
ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19
ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70% населения мира, заявил на брифинге директор европейского отделения Всемирной... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:55
2021-01-14T13:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591117536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b71aa6494ce7d636f5e0f4b3d9ff5c00.jpg
ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70% населения мира, заявил на брифинге директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге.По его словам, ВОЗ сохраняет позитивный настрой и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Однако пока необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592989938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591117536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1dfda03967196f94bc44ec84ff6ed79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19

13:55 14.01.2021
 
© REUTERS / Bodo SchackowВакцинация от коронавируса в Германии
Вакцинация от коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Bodo Schackow
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70% населения мира, заявил на брифинге директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге.

"Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Конечно, это поэтапный процесс", - сказал он.

По его словам, ВОЗ сохраняет позитивный настрой и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Однако пока необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 11:57Наука
Ученые определили, как "британский" коронавирус распространился по миру
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
04:18Шведы оценили ролики о войне с Россией
Лента новостейМолния