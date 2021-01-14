https://ria.ru/20210114/immunitet-1593015139.html
ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19
ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70% населения мира, заявил на брифинге директор европейского отделения Всемирной... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:55
2021-01-14T13:55
2021-01-14T13:55
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ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70% населения мира, заявил на брифинге директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге.По его словам, ВОЗ сохраняет позитивный настрой и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Однако пока необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592989938.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире