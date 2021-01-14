https://ria.ru/20210114/gref-1593052642.html

Греф не верит, что онлайн-образование сможет заменить "школьные стены"

Греф не верит, что онлайн-образование сможет заменить "школьные стены"

Онлайн-образование перспективно, однако оно не сможет заменить "школьные стены", поскольку альтернативы живому общению с учителем и сверстниками пока нет,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:53

2021-01-14T16:53

2021-01-14T16:53

гайдаровский форум - 2021

сбербанк россии

герман греф

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Онлайн-образование перспективно, однако оно не сможет заменить "школьные стены", поскольку альтернативы живому общению с учителем и сверстниками пока нет, считает глава Сбербанка Герман Греф."Онлайн, конечно, перспективно, без онлайна будет обойтись уже невозможно. Но, если говорить о школьной системе образования - я уже много раз говорил, что я не верю, что онлайн может заменить офлайн. Скорее, нужно говорить о сочетании того и другого", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.При этом Греф подчеркнул, что является горячим сторонником того, чтобы школьное образование проходило в школьных стенах, поскольку пока никто не смог придумать альтернативу живому общению с учителем."Это не только знания, знания можно получать из интернета, но умение мыслить, методология мышления, широта и нестандартность мышления, креативность, способ принятия решения в условиях неопределенности. Эти навыки ребенок может получить только общаясь со своими сверстниками, находясь в среде и общаясь с учителем", - заключил глава Сбербанка.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210114/gref-1593050317.html

https://ria.ru/20201209/onlayn-obuchenie-1588324642.html

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гайдаровский форум - 2021, сбербанк россии, герман греф, общество