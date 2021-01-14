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Греф не верит, что онлайн-образование сможет заменить "школьные стены"
Греф не верит, что онлайн-образование сможет заменить "школьные стены"
Онлайн-образование перспективно, однако оно не сможет заменить "школьные стены", поскольку альтернативы живому общению с учителем и сверстниками пока нет,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:53
2021-01-14T16:53
гайдаровский форум - 2021
сбербанк россии
герман греф
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Онлайн-образование перспективно, однако оно не сможет заменить "школьные стены", поскольку альтернативы живому общению с учителем и сверстниками пока нет, считает глава Сбербанка Герман Греф."Онлайн, конечно, перспективно, без онлайна будет обойтись уже невозможно. Но, если говорить о школьной системе образования - я уже много раз говорил, что я не верю, что онлайн может заменить офлайн. Скорее, нужно говорить о сочетании того и другого", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.При этом Греф подчеркнул, что является горячим сторонником того, чтобы школьное образование проходило в школьных стенах, поскольку пока никто не смог придумать альтернативу живому общению с учителем."Это не только знания, знания можно получать из интернета, но умение мыслить, методология мышления, широта и нестандартность мышления, креативность, способ принятия решения в условиях неопределенности. Эти навыки ребенок может получить только общаясь со своими сверстниками, находясь в среде и общаясь с учителем", - заключил глава Сбербанка.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210114/gref-1593050317.html
https://ria.ru/20201209/onlayn-obuchenie-1588324642.html
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гайдаровский форум - 2021, сбербанк россии, герман греф, общество

Греф не верит, что онлайн-образование сможет заменить "школьные стены"

16:53 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик во время онлайн урока по истории
Ученик во время онлайн урока по истории - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Онлайн-образование перспективно, однако оно не сможет заменить "школьные стены", поскольку альтернативы живому общению с учителем и сверстниками пока нет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Онлайн, конечно, перспективно, без онлайна будет обойтись уже невозможно. Но, если говорить о школьной системе образования - я уже много раз говорил, что я не верю, что онлайн может заменить офлайн. Скорее, нужно говорить о сочетании того и другого", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Греф призвал внедрить в образование предмет "принятие решений"
При этом Греф подчеркнул, что является горячим сторонником того, чтобы школьное образование проходило в школьных стенах, поскольку пока никто не смог придумать альтернативу живому общению с учителем.
"Это не только знания, знания можно получать из интернета, но умение мыслить, методология мышления, широта и нестандартность мышления, креативность, способ принятия решения в условиях неопределенности. Эти навыки ребенок может получить только общаясь со своими сверстниками, находясь в среде и общаясь с учителем", - заключил глава Сбербанка.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Гайдаровский форум - 2021Сбербанк РоссииГерман ГрефОбщество
 
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