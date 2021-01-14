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Греф призвал внедрить в образование предмет "принятие решений"
Греф призвал внедрить в образование предмет "принятие решений"
Глава Сбербанка Герман Греф призвал подумать над внедрением в образование такого предмета, как "принятие решений": по словам главы крупнейшего российского... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:41
2021-01-14T16:41
гайдаровский форум - 2021
искусственный интеллект
сбербанк россии
герман греф
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф призвал подумать над внедрением в образование такого предмета, как "принятие решений": по словам главы крупнейшего российского банка, это один из мягких навыков, обучение которому нужно начинать с младшей школы."То, чего не может искусственный интеллект – это принятие решений в условиях неопределенности, вот этому как раз мы, по-моему, детей вообще не учим. И, скажем, такой предмет, как "принятие решений", его в школьной программе не существует. Более того, в большинстве вузов theory of decision making, теория принятия решений, она отсутствует. … Это один из вот этих самых мягких навыков, которым ребенка нужно учить, начиная с младшей школы", - сказал Греф, выступая на Гайдаровском форуме.Он отметил, что такой предмет есть лишь в небольшом количестве российских вузов, например, в Высшей школе экономики.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210114/intellekt-1593047268.html
https://ria.ru/20201228/ekosistema-1591286163.html
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гайдаровский форум - 2021, искусственный интеллект, сбербанк россии, герман греф, общество

Греф призвал внедрить в образование предмет "принятие решений"

16:41 14.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф призвал подумать над внедрением в образование такого предмета, как "принятие решений": по словам главы крупнейшего российского банка, это один из мягких навыков, обучение которому нужно начинать с младшей школы.
"То, чего не может искусственный интеллект – это принятие решений в условиях неопределенности, вот этому как раз мы, по-моему, детей вообще не учим. И, скажем, такой предмет, как "принятие решений", его в школьной программе не существует. Более того, в большинстве вузов theory of decision making, теория принятия решений, она отсутствует. … Это один из вот этих самых мягких навыков, которым ребенка нужно учить, начиная с младшей школы", - сказал Греф, выступая на Гайдаровском форуме.
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 16:26
Греф рассказал, на что не способен искусственный интеллект
Он отметил, что такой предмет есть лишь в небольшом количестве российских вузов, например, в Высшей школе экономики.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 18:58Наука
Сбер и Сколтех создадут экосистему искусственного интеллекта для медицины
 
Гайдаровский форум - 2021Искусственный интеллектСбербанк РоссииГерман ГрефОбщество
 
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