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Греф призвал внедрить в образование предмет "принятие решений"
Греф призвал внедрить в образование предмет "принятие решений"
Глава Сбербанка Герман Греф призвал подумать над внедрением в образование такого предмета, как "принятие решений": по словам главы крупнейшего российского... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:41
2021-01-14T16:41
2021-01-14T16:41
гайдаровский форум - 2021
искусственный интеллект
сбербанк россии
герман греф
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф призвал подумать над внедрением в образование такого предмета, как "принятие решений": по словам главы крупнейшего российского банка, это один из мягких навыков, обучение которому нужно начинать с младшей школы."То, чего не может искусственный интеллект – это принятие решений в условиях неопределенности, вот этому как раз мы, по-моему, детей вообще не учим. И, скажем, такой предмет, как "принятие решений", его в школьной программе не существует. Более того, в большинстве вузов theory of decision making, теория принятия решений, она отсутствует. … Это один из вот этих самых мягких навыков, которым ребенка нужно учить, начиная с младшей школы", - сказал Греф, выступая на Гайдаровском форуме.Он отметил, что такой предмет есть лишь в небольшом количестве российских вузов, например, в Высшей школе экономики.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210114/intellekt-1593047268.html
https://ria.ru/20201228/ekosistema-1591286163.html
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гайдаровский форум - 2021, искусственный интеллект, сбербанк россии, герман греф, общество