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Умер Борис Грачевский
Умер Борис Грачевский
На 72-м году жизни умер художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, боровшийся с коронавирусом. Об этом сообщил... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-14T23:14
2021-01-15T01:36
умер борис грачевский
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис грачевский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На 72-м году жизни умер художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, боровшийся с коронавирусом. Об этом сообщил поэт Симон Осиашвили."Все. Боря Грачевский, 35 лет дружбы. Не могу", — написал Осиашвили в Facebook.В конце декабря Грачевского госпитализировали с COVID-19 в городскую больницу № 52 в Москве. Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее оно стабилизировалось, и режиссера вывели из медикаментозного сна.В четверг его друг, актер Владимир Долинский рассказал РИА Новости, что тот снова находится в медикаментозном сне, а его состояние стабильно тяжелое.Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум (ныне Королевский колледж космического машиностроения и технологии) в подмосковном Калининграде (ныне Королев). В 1969-м поступил во ВГИК, который окончил спустя 23 года. Диплом ему вручили в 2017 году.С 1968 года трудовая деятельность Грачевского связана с кино. Он работал на Киностудии имени Горького, был организатором производства на фильмах Марка Донского, Александра Роу, Василия Шукшина. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом организовал детский юмористический киножурнал "Ералаш", став директором и художественным руководителем киножурнала.В 2009 году Грачевский снял свой первый полнометражный фильм "Крыша", выступив также соавтором сценария, в 2015-м выпустил картину "Между нот, или Тантрическая симфония". Грачевский — автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов. Он также выпустил сборник прозы для детей и другие книги.Грачевский — член Российской академии кинематографических искусств, заслуженный деятель искусств России. В 2009 году его наградили орденом Почета, в 2010-м присудили премию правительства России в области культуры. Обладатель приза "Золотой овен" и двух призов "Золотой Остап".
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умер борис грачевский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис грачевский

Умер Борис Грачевский

23:14 14.01.2021 (обновлено: 01:36 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На 72-м году жизни умер художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, боровшийся с коронавирусом. Об этом сообщил поэт Симон Осиашвили.
"Все. Боря Грачевский, 35 лет дружбы. Не могу", — написал Осиашвили в Facebook.
В конце декабря Грачевского госпитализировали с COVID-19 в городскую больницу № 52 в Москве. Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее оно стабилизировалось, и режиссера вывели из медикаментозного сна.
В четверг его друг, актер Владимир Долинский рассказал РИА Новости, что тот снова находится в медикаментозном сне, а его состояние стабильно тяжелое.
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум (ныне Королевский колледж космического машиностроения и технологии) в подмосковном Калининграде (ныне Королев). В 1969-м поступил во ВГИК, который окончил спустя 23 года. Диплом ему вручили в 2017 году.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Режиссер Борис Грачевский
С 1968 года трудовая деятельность Грачевского связана с кино. Он работал на Киностудии имени Горького, был организатором производства на фильмах Марка Донского, Александра Роу, Василия Шукшина. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом организовал детский юмористический киножурнал "Ералаш", став директором и художественным руководителем киножурнала.
В 2009 году Грачевский снял свой первый полнометражный фильм "Крыша", выступив также соавтором сценария, в 2015-м выпустил картину "Между нот, или Тантрическая симфония". Грачевский — автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов. Он также выпустил сборник прозы для детей и другие книги.
Грачевский — член Российской академии кинематографических искусств, заслуженный деятель искусств России. В 2009 году его наградили орденом Почета, в 2010-м присудили премию правительства России в области культуры. Обладатель приза "Золотой овен" и двух призов "Золотой Остап".
 
КультураУмер Борис ГрачевскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис Грачевский
 
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