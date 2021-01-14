https://ria.ru/20210114/grachevskiy-1593112235.html

Умер Борис Грачевский

Умер Борис Грачевский

На 72-м году жизни умер художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, боровшийся с коронавирусом. Об этом сообщил... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-14T23:14

2021-01-14T23:14

2021-01-15T01:36

умер борис грачевский

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

борис грачевский

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На 72-м году жизни умер художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, боровшийся с коронавирусом. Об этом сообщил поэт Симон Осиашвили."Все. Боря Грачевский, 35 лет дружбы. Не могу", — написал Осиашвили в Facebook.В конце декабря Грачевского госпитализировали с COVID-19 в городскую больницу № 52 в Москве. Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее оно стабилизировалось, и режиссера вывели из медикаментозного сна.В четверг его друг, актер Владимир Долинский рассказал РИА Новости, что тот снова находится в медикаментозном сне, а его состояние стабильно тяжелое.Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум (ныне Королевский колледж космического машиностроения и технологии) в подмосковном Калининграде (ныне Королев). В 1969-м поступил во ВГИК, который окончил спустя 23 года. Диплом ему вручили в 2017 году.С 1968 года трудовая деятельность Грачевского связана с кино. Он работал на Киностудии имени Горького, был организатором производства на фильмах Марка Донского, Александра Роу, Василия Шукшина. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом организовал детский юмористический киножурнал "Ералаш", став директором и художественным руководителем киножурнала.В 2009 году Грачевский снял свой первый полнометражный фильм "Крыша", выступив также соавтором сценария, в 2015-м выпустил картину "Между нот, или Тантрическая симфония". Грачевский — автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов. Он также выпустил сборник прозы для детей и другие книги.Грачевский — член Российской академии кинематографических искусств, заслуженный деятель искусств России. В 2009 году его наградили орденом Почета, в 2010-м присудили премию правительства России в области культуры. Обладатель приза "Золотой овен" и двух призов "Золотой Остап".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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