https://ria.ru/20210114/grachevskiy-1592992460.html

Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского

Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского

Состояние здоровья художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:08

2021-01-14T12:08

2021-01-14T12:08

распространение коронавируса

владимир долинский

коронавирус в россии

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борис грачевский

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здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Состояние здоровья художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, по-прежнему стабильно тяжелое, сообщил РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна."Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь", - сказал Долинский.Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201012/grachevskiy-1579349354.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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