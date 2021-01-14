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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/grachevskiy-1592992460.html
Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского
Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского
Состояние здоровья художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:08
2021-01-14T12:08
распространение коронавируса
владимир долинский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис грачевский
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Состояние здоровья художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, по-прежнему стабильно тяжелое, сообщил РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна."Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь", - сказал Долинский.Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир долинский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис грачевский, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского

12:08 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Состояние здоровья художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, по-прежнему стабильно тяжелое, сообщил РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.
Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна.
"Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь", - сказал Долинский.
Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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