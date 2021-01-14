https://ria.ru/20210114/gololed-1592957901.html

На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы

На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы

Гололедица и снежные заносы образовались на дорогах Москвы из-за сильного снегопада в четверг, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T06:11

2021-01-14T06:11

2021-01-14T06:11

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Гололедица и снежные заносы образовались на дорогах Москвы из-за сильного снегопада в четверг, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Московский Дептранс рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее смогли расчистить дороги и устранить последствия снегопада.

https://ria.ru/20210110/chinovnik-1592488119.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, общество