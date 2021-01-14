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На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
Гололедица и снежные заносы образовались на дорогах Москвы из-за сильного снегопада в четверг, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:11
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департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Гололедица и снежные заносы образовались на дорогах Москвы из-за сильного снегопада в четверг, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Московский Дептранс рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее смогли расчистить дороги и устранить последствия снегопада.
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество

На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы

06:11 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Гололедица и снежные заносы образовались на дорогах Москвы из-за сильного снегопада в четверг, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Из-за сильного снегопада на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Просим водителей во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты", - говорится в сообщении.
Московский Дептранс рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее смогли расчистить дороги и устранить последствия снегопада.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
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