https://ria.ru/20210114/gololed-1592957901.html
На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
Гололедица и снежные заносы образовались на дорогах Москвы из-за сильного снегопада в четверг, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:11
2021-01-14T06:11
2021-01-14T06:11
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Гололедица и снежные заносы образовались на дорогах Москвы из-за сильного снегопада в четверг, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Московский Дептранс рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее смогли расчистить дороги и устранить последствия снегопада.
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество