Кузя из "Универа" объяснил, почему не платит алименты на дочь
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в комедийном сериале "Универ", в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему не платит алименты на свою дочь Милану.
Ранее бывшая жена Гогунского — модель Ирина Маирко заявила, что экс-супруг не помогает с деньгами и воспитанием ребенка. "Очень интересно понять, что же у вас случилось?" — спросила Жигалова.
"Я действительно не плачу алименты, — признался Виталий Гогунский. — Но у нас есть договоренности, поэтому для меня то, что говорится, — это подстава подстав".
По словам актера, он удивился, когда услышал такие обвинения от Маирко, ведь официально она не подавала на алименты через суд после их развода. "Говорить, что я не плачу алименты, когда не подаешь на них, как минимум, странно", — считает Гогунский.
Несмотря на то, что он не платит алименты официально, актер оставил все свое состояние бывшей жене и дочери: созданный им бизнес (который приносит доход) и квартиру в центре Москвы стоимостью 20 миллионов рублей.
"Если бы вы знали, какой идет пассивный доход от того, что создано мной, вы бы поняли, что там об алиментах даже стыдно было бы говорить", — заявил актер.
Под "пассивным доходом" Гогунский имеет в виду просмотры, которые получают видео на YouTube с участием его дочери. Например, клип на трек "А мне" набрал уже больше 195 миллионов. По мнению актера, с этого получаются "нормальные деньги".
25 октября 2020, 19:16ШоубизКузя из "Универа" не платит алименты и не общается с дочерью