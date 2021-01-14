https://ria.ru/20210114/gogunskiy-1593021209.html

Кузя из "Универа" объяснил, почему не платит алименты на дочь

Кузя из "Универа" объяснил, почему не платит алименты на дочь

Актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в комедийном сериале "Универ", в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему не... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:37

2021-01-14T19:37

2021-01-14T19:37

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в комедийном сериале "Универ", в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему не платит алименты на свою дочь Милану. Ранее бывшая жена Гогунского — модель Ирина Маирко заявила, что экс-супруг не помогает с деньгами и воспитанием ребенка. "Очень интересно понять, что же у вас случилось?" — спросила Жигалова.По словам актера, он удивился, когда услышал такие обвинения от Маирко, ведь официально она не подавала на алименты через суд после их развода. "Говорить, что я не плачу алименты, когда не подаешь на них, как минимум, странно", — считает Гогунский. Несмотря на то, что он не платит алименты официально, актер оставил все свое состояние бывшей жене и дочери: созданный им бизнес (который приносит доход) и квартиру в центре Москвы стоимостью 20 миллионов рублей. Под "пассивным доходом" Гогунский имеет в виду просмотры, которые получают видео на YouTube с участием его дочери. Например, клип на трек "А мне" набрал уже больше 195 миллионов. По мнению актера, с этого получаются "нормальные деньги".

https://ria.ru/20201025/univer-1581476738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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youtube, москва, знаменитости, звезды