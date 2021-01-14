Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210114/gogunskiy-1593021209.html
Кузя из "Универа" объяснил, почему не платит алименты на дочь
Кузя из "Универа" объяснил, почему не платит алименты на дочь
Актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в комедийном сериале "Универ", в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему не... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:37
2021-01-14T19:37
youtube
москва
шоубиз
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581476528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c922f161063da8d67ed6f2ecfb9323b4.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в комедийном сериале "Универ", в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему не платит алименты на свою дочь Милану. Ранее бывшая жена Гогунского — модель Ирина Маирко заявила, что экс-супруг не помогает с деньгами и воспитанием ребенка. "Очень интересно понять, что же у вас случилось?" — спросила Жигалова.По словам актера, он удивился, когда услышал такие обвинения от Маирко, ведь официально она не подавала на алименты через суд после их развода. "Говорить, что я не плачу алименты, когда не подаешь на них, как минимум, странно", — считает Гогунский. Несмотря на то, что он не платит алименты официально, актер оставил все свое состояние бывшей жене и дочери: созданный им бизнес (который приносит доход) и квартиру в центре Москвы стоимостью 20 миллионов рублей. Под "пассивным доходом" Гогунский имеет в виду просмотры, которые получают видео на YouTube с участием его дочери. Например, клип на трек "А мне" набрал уже больше 195 миллионов. По мнению актера, с этого получаются "нормальные деньги".
https://ria.ru/20201025/univer-1581476738.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581476528_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_27ce2327b004607245393f6d4856b38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, москва, знаменитости, звезды

Кузя из "Универа" объяснил, почему не платит алименты на дочь

19:37 14.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктёр Виталий Гогунский
Актёр Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в комедийном сериале "Универ", в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему не платит алименты на свою дочь Милану.
Ранее бывшая жена Гогунского — модель Ирина Маирко заявила, что экс-супруг не помогает с деньгами и воспитанием ребенка. "Очень интересно понять, что же у вас случилось?" — спросила Жигалова.
"Я действительно не плачу алименты, — признался Виталий Гогунский. — Но у нас есть договоренности, поэтому для меня то, что говорится, — это подстава подстав".
По словам актера, он удивился, когда услышал такие обвинения от Маирко, ведь официально она не подавала на алименты через суд после их развода. "Говорить, что я не плачу алименты, когда не подаешь на них, как минимум, странно", — считает Гогунский.
Несмотря на то, что он не платит алименты официально, актер оставил все свое состояние бывшей жене и дочери: созданный им бизнес (который приносит доход) и квартиру в центре Москвы стоимостью 20 миллионов рублей.

"Если бы вы знали, какой идет пассивный доход от того, что создано мной, вы бы поняли, что там об алиментах даже стыдно было бы говорить", — заявил актер.

Под "пассивным доходом" Гогунский имеет в виду просмотры, которые получают видео на YouTube с участием его дочери. Например, клип на трек "А мне" набрал уже больше 195 миллионов. По мнению актера, с этого получаются "нормальные деньги".
Актёр Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 19:16Шоубиз
Кузя из "Универа" не платит алименты и не общается с дочерью
 
ШоубизYouTubeМоскваЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
04:18Шведы оценили ролики о войне с Россией
Лента новостейМолния