https://ria.ru/20210114/fns-1593070297.html

Глава ФНС назвал ключевые направления работы налоговой службы

Глава ФНС назвал ключевые направления работы налоговой службы

Налоговые органы должны забирать на себя функции по исчислению и уплате налогов, это позволит существенно снизить издержки для бизнеса, заявил глава Федеральной РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:58

2021-01-14T17:58

2021-01-14T18:13

россия

гайдаровский форум - 2021

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Налоговые органы должны забирать на себя функции по исчислению и уплате налогов, это позволит существенно снизить издержки для бизнеса, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров."По нашему убеждению, надо создавать модель онлайн-налогового администрирования. Мы должны забирать функцию по исчислению и уплате налогов на себя. Мы можем существенно снизить издержки для экономики", - сказал Егоров, выступая на Гайдаровском форуме.Он напомнил, что эта работа уже ведется: в частности, с 2021 года для юридических лиц уже отменена обязанность подавать декларации по транспортному и земельному налогам. По словам Егорова, это является одним из основных направлений работы службы на ближайшие годы.Среди других приоритетов для службы он назвал развитие института рассмотрения жалоб налогоплательщиков. "Мы собираем по всем потокам все жалобы, которые есть: неважно, кто там выигрывает. Раз есть жалоба, значит есть такая вещь, которую теоретически можно было бы изменить, так чтобы этой ситуации в принципе не возникло", - сказал он. Таким образом, ведомство рассчитывает добиться уменьшения конфликтности в налоговых правоотношениях.Еще одно ключевое направление работы ФНС - это выстраивание коммуникации с налогоплательщиками. "Если ты не имеешь системы обратной связи, то у тебя очень ограниченный спектр возможностей по развитию. Система обратной связи помогает нам находить новые решения", - заявил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210114/scheta-1593033580.html

https://ria.ru/20210114/nalogi-1593018654.html

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россия, гайдаровский форум - 2021, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика