В Германии заявили о расколе общества в Европе
18:00 14.01.2021 (обновлено: 21:58 14.01.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Раскол общества между непримиримыми общественно-политическими силами характерен не только для США, но и для Европы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Нападение на сердце американской демократии, Капитолий, затронуло многих из нас до глубины души. В конце-концов мы, немцы, благодарны за нашу демократию после 1945 года особым образом США за их активное участие. Мы не должны и не будем это забывать. Тем серьезнее шок от произошедшего. Эти инциденты не были сюрпризом. Дональд Трамп пренебрег демократическим решением американских избирательниц и избирателей и прошелся ногами по демократическим правилам игры", - заявил Маас, выступая в бундестаге на слушаниях по атаке на Капитолий 6 января.
По его словам, "реакция из Пекина, Москвы на беспорядки в Вашингтоне, злорадство в Тегеране, Каракасе или Пхеньяне - они прискорбным образом говорят сами за себя в отношении того, во что это (события в Вашингтоне) вылилось". "И это показывает, какую медвежью услугу оказывают правые популисты своим странам и какая угроза исходит от них для демократии", - заявил Маас.
Министр отметил, что новой администрации Джо Байдена потребуется приложить немало сил, чтобы восстановить доверие к демократическим институтам, подчеркнув при этом, что избрание Байдена было тем не менее утверждено и потому эти институты "выдержали атаку".
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Маас отметил, что раскол общества есть и в Европе. "Мы видим его по обе стороны Атлантического океана", - заявил министр.
Он напомнил о правоэкстремистских атаках в Германии в последние годы, о попытке "штурма" здания Рейхстага в прошлом году участниками акции ковид-диссидентов. "Во времена конкуренции супердержав Германии и Европе необходима сильная, способная к действию, обращенная к миру американская демократия. Поэтому мы должны совместно искать сотрудничества всех демократов против противников демократии как внутри наших обществ, так и за пределами на мировой арене", - продолжил министр, отметив, что таким образом можно будет привести к ответственности тех, кто разжигает ненависть.
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