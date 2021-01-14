https://ria.ru/20210114/evropa-1593071462.html

В Германии заявили о расколе общества в Европе

В Германии заявили о расколе общества в Европе

Раскол общества между непримиримыми общественно-политическими силами характерен не только для США, но и для Европы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:00

2021-01-14T18:00

2021-01-14T21:58

хайко маас

мид германии

джо байден

европа

сша

в мире

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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Раскол общества между непримиримыми общественно-политическими силами характерен не только для США, но и для Европы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.По его словам, "реакция из Пекина, Москвы на беспорядки в Вашингтоне, злорадство в Тегеране, Каракасе или Пхеньяне - они прискорбным образом говорят сами за себя в отношении того, во что это (события в Вашингтоне) вылилось". "И это показывает, какую медвежью услугу оказывают правые популисты своим странам и какая угроза исходит от них для демократии", - заявил Маас.Министр отметил, что новой администрации Джо Байдена потребуется приложить немало сил, чтобы восстановить доверие к демократическим институтам, подчеркнув при этом, что избрание Байдена было тем не менее утверждено и потому эти институты "выдержали атаку".Маас отметил, что раскол общества есть и в Европе. "Мы видим его по обе стороны Атлантического океана", - заявил министр.Он напомнил о правоэкстремистских атаках в Германии в последние годы, о попытке "штурма" здания Рейхстага в прошлом году участниками акции ковид-диссидентов. "Во времена конкуренции супердержав Германии и Европе необходима сильная, способная к действию, обращенная к миру американская демократия. Поэтому мы должны совместно искать сотрудничества всех демократов против противников демократии как внутри наших обществ, так и за пределами на мировой арене", - продолжил министр, отметив, что таким образом можно будет привести к ответственности тех, кто разжигает ненависть.

https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590969851.html

https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, мид германии, джо байден, европа, сша, в мире