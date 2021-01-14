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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210114/evro-1593051761.html
Курс евро упал до 89 рублей впервые с 17 декабря
Курс евро упал до 89 рублей впервые с 17 декабря
Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:47
2021-01-14T16:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск падал на 27 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне падения на форексе европейская валюта уже дешевела в четверг до 89 рублей – к минимуму с 17 декабря.
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цены на нефть, московская биржа, экономика

Курс евро упал до 89 рублей впервые с 17 декабря

16:47 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск падал на 27 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне падения на форексе европейская валюта уже дешевела в четверг до 89 рублей – к минимуму с 17 декабря.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
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