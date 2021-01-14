https://ria.ru/20210114/evro-1593051761.html

Курс евро упал до 89 рублей впервые с 17 декабря

Курс евро упал до 89 рублей впервые с 17 декабря

Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:47

2021-01-14T16:47

2021-01-14T16:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск падал на 27 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне падения на форексе европейская валюта уже дешевела в четверг до 89 рублей – к минимуму с 17 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/neft-1592866262.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, экономика