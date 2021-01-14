https://ria.ru/20210114/evro-1593051761.html
Курс евро упал до 89 рублей впервые с 17 декабря
Курс евро упал до 89 рублей впервые с 17 декабря
Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:47
2021-01-14T16:47
2021-01-14T16:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611817_0:397:2933:2047_1920x0_80_0_0_1edfe35a6883de2d0d05e8347e19f8e5.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск падал на 27 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне падения на форексе европейская валюта уже дешевела в четверг до 89 рублей – к минимуму с 17 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/neft-1592866262.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611817_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_e9fb2c71e4f83fed8b2759fd3596f127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, московская биржа, экономика