https://ria.ru/20210114/dtp-1593103382.html

В Кировской области в ДТП погибли двое полицейских

В Кировской области в ДТП погибли двое полицейских

Двое из трех погибших при столкновении трех машин в Кировской области – сотрудники полиции, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:11

2021-01-14T21:11

2021-01-14T21:11

кирово-чепецкий район

кировская область

советск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Двое из трех погибших при столкновении трех машин в Кировской области – сотрудники полиции, сообщает прокуратура региона.Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля - Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta – столкнулись в четверг в 15.20 в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск". В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Lada Granta и водитель автомобиля Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы."По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека, 2 из них - сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210114/dtp-1593094057.html

кирово-чепецкий район

кировская область

советск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирово-чепецкий район, кировская область, советск, происшествия