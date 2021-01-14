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В Кировской области в ДТП погибли двое полицейских
В Кировской области в ДТП погибли двое полицейских
Двое из трех погибших при столкновении трех машин в Кировской области – сотрудники полиции, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:11
2021-01-14T21:11
кирово-чепецкий район
кировская область
советск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Двое из трех погибших при столкновении трех машин в Кировской области – сотрудники полиции, сообщает прокуратура региона.Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля - Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta – столкнулись в четверг в 15.20 в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск". В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Lada Granta и водитель автомобиля Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы."По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека, 2 из них - сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210114/dtp-1593094057.html
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кировская область
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кирово-чепецкий район, кировская область, советск, происшествия

В Кировской области в ДТП погибли двое полицейских

21:11 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Двое из трех погибших при столкновении трех машин в Кировской области – сотрудники полиции, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля - Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta – столкнулись в четверг в 15.20 в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск". В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Lada Granta и водитель автомобиля Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы.
"По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека, 2 из них - сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Кирово-Чепецкий районКировская областьСоветскПроисшествия
 
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