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Дрова составляют десять процентов мирового энергобаланса, заявил Новак
Дрова составляют десять процентов мирового энергобаланса, заявил Новак
Дрова и уголь в любом случае останутся частью мирового энергобаланса, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:46
2021-01-14T17:46
россия
весь мир
александр новак
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дрова и уголь в любом случае останутся частью мирового энергобаланса, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В структуре потребления энергии, источников энергии в любом случае останутся и дрова, и уголь. Просто, ну может быть, меньше их доля, чем... сегодня, а эта доля будет занята возобновляемыми источниками энергии. То есть, не будет энергетического баланса такого, который бы состоял только из "солнца", "ветра", либо атомных электростанций. Он всегда будет диверсифицированным", - сказал Новак.Он напомнил, что на сегодняшний день, несмотря на развитие различных источников энергии, "дрова в мире - это 10% всего энергетического баланса".
https://ria.ru/20210114/ugol-1593056026.html
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россия, весь мир, александр новак, экономика

Дрова составляют десять процентов мирового энергобаланса, заявил Новак

17:46 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВ морском торговом порту города Корсакова. Сахалинская область
В морском торговом порту города Корсакова. Сахалинская область - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дрова и уголь в любом случае останутся частью мирового энергобаланса, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В структуре потребления энергии, источников энергии в любом случае останутся и дрова, и уголь. Просто, ну может быть, меньше их доля, чем... сегодня, а эта доля будет занята возобновляемыми источниками энергии. То есть, не будет энергетического баланса такого, который бы состоял только из "солнца", "ветра", либо атомных электростанций. Он всегда будет диверсифицированным", - сказал Новак.
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 17:09
Новак заявил о резком росте импорта угля в Европу
Он напомнил, что на сегодняшний день, несмотря на развитие различных источников энергии, "дрова в мире - это 10% всего энергетического баланса".
 
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