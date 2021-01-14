https://ria.ru/20210114/drova-1593067296.html
Дрова составляют десять процентов мирового энергобаланса, заявил Новак
Дрова составляют десять процентов мирового энергобаланса, заявил Новак
Дрова и уголь в любом случае останутся частью мирового энергобаланса, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:46
2021-01-14T17:46
2021-01-14T17:46
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дрова и уголь в любом случае останутся частью мирового энергобаланса, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В структуре потребления энергии, источников энергии в любом случае останутся и дрова, и уголь. Просто, ну может быть, меньше их доля, чем... сегодня, а эта доля будет занята возобновляемыми источниками энергии. То есть, не будет энергетического баланса такого, который бы состоял только из "солнца", "ветра", либо атомных электростанций. Он всегда будет диверсифицированным", - сказал Новак.Он напомнил, что на сегодняшний день, несмотря на развитие различных источников энергии, "дрова в мире - это 10% всего энергетического баланса".
https://ria.ru/20210114/ugol-1593056026.html
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россия, весь мир, александр новак, экономика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Дрова и уголь в любом случае останутся частью мирового энергобаланса, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
.
"В структуре потребления энергии, источников энергии в любом случае останутся и дрова, и уголь. Просто, ну может быть, меньше их доля, чем... сегодня, а эта доля будет занята возобновляемыми источниками энергии. То есть, не будет энергетического баланса такого, который бы состоял только из "солнца", "ветра", либо атомных электростанций. Он всегда будет диверсифицированным", - сказал Новак.
Он напомнил, что на сегодняшний день, несмотря на развитие различных источников энергии, "дрова в мире - это 10% всего энергетического баланса".