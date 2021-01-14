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Наука
https://ria.ru/20210114/dorogi-1592996445.html
Huawei создает дорогу, которая "разговаривает" с беспилотными машинами
Huawei создает дорогу, которая "разговаривает" с беспилотными машинами
В Китае тестируют экспериментальный участок умной дороги, предназначенной для работы с беспилотным транспортом. О работе компании Huawei в этом направлении... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:21
2021-01-14T12:21
наука
беспилотники
цзянсу
huawei technologies
китай
технологии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Китае тестируют экспериментальный участок умной дороги, предназначенной для работы с беспилотным транспортом. О работе компании Huawei в этом направлении сообщает Bloomberg.Huawei работает над экспериментальным четырехкилометровым участком дороги в китайской провинции Цзянсу. По нему курсируют беспилотные автобусы. Машины получают информацию о дорожной ситуации не только от бортовой системы, но и от датчиков, камер, радаров и другого оборудования. Оно встроено в дорогу, светофоры и уличные знаки. Система находится в постоянным "общении" с беспилотником.Проект умных дорог является программой, поддержанной на национальном уровне в Китае. Правительство Поднебесной планирует с помощью подобной инфраструктуры повысить безопасность дорожного движения и сделать его эффективнее. К 2025 году в Китае планируют продавать до 50 процентов автомобилей, в которых будет присутствовать некая степень автоматизации управления.
https://ria.ru/20201022/yandeks-1581019134.html
цзянсу
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беспилотники, цзянсу, huawei technologies, китай, технологии

Huawei создает дорогу, которая "разговаривает" с беспилотными машинами

12:21 14.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Китае тестируют экспериментальный участок умной дороги, предназначенной для работы с беспилотным транспортом. О работе компании Huawei в этом направлении сообщает Bloomberg.
Huawei работает над экспериментальным четырехкилометровым участком дороги в китайской провинции Цзянсу. По нему курсируют беспилотные автобусы. Машины получают информацию о дорожной ситуации не только от бортовой системы, но и от датчиков, камер, радаров и другого оборудования. Оно встроено в дорогу, светофоры и уличные знаки. Система находится в постоянным "общении" с беспилотником.
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Проект умных дорог является программой, поддержанной на национальном уровне в Китае. Правительство Поднебесной планирует с помощью подобной инфраструктуры повысить безопасность дорожного движения и сделать его эффективнее. К 2025 году в Китае планируют продавать до 50 процентов автомобилей, в которых будет присутствовать некая степень автоматизации управления.
 
НаукабеспилотникиЦзянсуHuawei TechnologiesКитайТехнологии
 
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