https://ria.ru/20210114/dorogi-1592996445.html

Huawei создает дорогу, которая "разговаривает" с беспилотными машинами

Huawei создает дорогу, которая "разговаривает" с беспилотными машинами

В Китае тестируют экспериментальный участок умной дороги, предназначенной для работы с беспилотным транспортом. О работе компании Huawei в этом направлении... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:21

2021-01-14T12:21

2021-01-14T12:21

наука

беспилотники

цзянсу

huawei technologies

китай

технологии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Китае тестируют экспериментальный участок умной дороги, предназначенной для работы с беспилотным транспортом. О работе компании Huawei в этом направлении сообщает Bloomberg.Huawei работает над экспериментальным четырехкилометровым участком дороги в китайской провинции Цзянсу. По нему курсируют беспилотные автобусы. Машины получают информацию о дорожной ситуации не только от бортовой системы, но и от датчиков, камер, радаров и другого оборудования. Оно встроено в дорогу, светофоры и уличные знаки. Система находится в постоянным "общении" с беспилотником.Проект умных дорог является программой, поддержанной на национальном уровне в Китае. Правительство Поднебесной планирует с помощью подобной инфраструктуры повысить безопасность дорожного движения и сделать его эффективнее. К 2025 году в Китае планируют продавать до 50 процентов автомобилей, в которых будет присутствовать некая степень автоматизации управления.

https://ria.ru/20201022/yandeks-1581019134.html

цзянсу

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотники, цзянсу, huawei technologies, китай, технологии