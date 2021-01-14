https://ria.ru/20210114/doroga-1593088074.html
В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком
В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком
Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи, никто не пострадал, сообщает администрация города. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:10
2021-01-14T19:10
2021-01-14T19:10
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593086972_0:196:960:736_1920x0_80_0_0_f5c9d9e3628dafb0a24cf1e2b0810555.jpg
СОЧИ, 14 янв - РИА Новости. Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи, никто не пострадал, сообщает администрация города.По данным властей, путь, где произошел обвал, не является дорогой общего пользования."Сегодня на улице Транспортной произошёл обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет. Жилых домов поблизости тоже. Вместе с грунтом вниз ушёл грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют", - говорится в сообщении.На месте находятся оперативные службы, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых решится вопрос о восстановлении участка дороги.
https://ria.ru/20201031/dtp-1582461945.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593086972_0:79:960:799_1920x0_80_0_0_82e5087d3047243b7a57a92069b43c3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия
СОЧИ, 14 янв - РИА Новости.
Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи
, никто не пострадал, сообщает администрация города.
По данным властей, путь, где произошел обвал, не является дорогой общего пользования.
"Сегодня на улице Транспортной произошёл обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет. Жилых домов поблизости тоже. Вместе с грунтом вниз ушёл грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют", - говорится в сообщении.
На месте находятся оперативные службы, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых решится вопрос о восстановлении участка дороги.