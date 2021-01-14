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В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком
В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком
Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи, никто не пострадал, сообщает администрация города. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:10
2021-01-14T19:10
сочи
происшествия
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СОЧИ, 14 янв - РИА Новости. Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи, никто не пострадал, сообщает администрация города.По данным властей, путь, где произошел обвал, не является дорогой общего пользования."Сегодня на улице Транспортной произошёл обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет. Жилых домов поблизости тоже. Вместе с грунтом вниз ушёл грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют", - говорится в сообщении.На месте находятся оперативные службы, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых решится вопрос о восстановлении участка дороги.
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сочи, происшествия

В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком

19:10 14.01.2021
 
© Сообщество Vkontakte "Любимый Сочи"Оползень в Сочи
Оползень в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Сообщество Vkontakte "Любимый Сочи"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 янв - РИА Новости. Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи, никто не пострадал, сообщает администрация города.
По данным властей, путь, где произошел обвал, не является дорогой общего пользования.
"Сегодня на улице Транспортной произошёл обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет. Жилых домов поблизости тоже. Вместе с грунтом вниз ушёл грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют", - говорится в сообщении.
На месте находятся оперативные службы, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых решится вопрос о восстановлении участка дороги.
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