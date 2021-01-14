https://ria.ru/20210114/doroga-1593088074.html

В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком

В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком

Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи, никто не пострадал, сообщает администрация города. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:10

2021-01-14T19:10

2021-01-14T19:10

сочи

происшествия

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СОЧИ, 14 янв - РИА Новости. Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи, никто не пострадал, сообщает администрация города.По данным властей, путь, где произошел обвал, не является дорогой общего пользования."Сегодня на улице Транспортной произошёл обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет. Жилых домов поблизости тоже. Вместе с грунтом вниз ушёл грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют", - говорится в сообщении.На месте находятся оперативные службы, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых решится вопрос о восстановлении участка дороги.

https://ria.ru/20201031/dtp-1582461945.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия