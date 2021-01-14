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В Ростове-на-Дону сотрудница инкассаторской фирмы меняла деньги на муляжи
В Ростове-на-Дону сотрудница инкассаторской фирмы меняла деньги на муляжи
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы инкассаторского агентства в Ростовской области, подозреваемой в подмене наличных на муляжи,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:51
2021-01-14T17:51
2021-01-14T17:51
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы инкассаторского агентства в Ростовской области, подозреваемой в подмене наличных на муляжи, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона."Прокуратурой Ростовской области взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении сотрудницы филиала инкассаторского агентства, подозреваемой в совершении мошенничества", - сказал он.По версии следствия, женщина с 2016 года, имея доступ к денежным средствам, хранящимся в организации, "совершала хищение наличных денег путем их подмены на муляжи". Всего за четыре года ей удалось похитить более 9 миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/falshivka-1578653647.html
ростовская область
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ростовская область, происшествия