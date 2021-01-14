https://ria.ru/20210114/defitsit-1593010387.html

Производители исключили дефицит подсолнечного масла и сахара в России

Производители исключили дефицит подсолнечного масла и сахара в России

Дефицита подсолнечного масла или сахара в России нет, сообщили журналистам представители объединений производителей продуктов. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:32

2021-01-14T13:32

2021-01-14T13:32

андрей бодин

союзроссахар

вячеслав мальцев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дефицита подсолнечного масла или сахара в России нет, сообщили журналистам представители объединений производителей продуктов.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Минпромторг РФ сообщил, что в министерство не поступала информация от региональных торговых сетей о подобных сложностях. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также не фиксирует перебоев с поставкой продукции.Исполнительный директор Масложирового союза подчеркнул, что в адрес членов объединения не поступало ни одной жалобы со стороны ассоциации торговых сетей. "При этом мы находимся с ними в тесном взаимодействии. На наш взгляд, всевозможные заявления о дефиците являются манипуляцией недобросовестных игроков рынка с целью искусственного создания потребительского ажиотажа", - указал Мальцев.Он отметил, что производители в полном объеме выполняют обязательства. "Все цены на подсолнечное масло приведены в соответствии с условиями соглашения. Кроме того, в дополнение к соглашению они приняли на себя обязательства по сохранению в неизменном виде тех цен, которые на момент подписания соглашения находились ниже 95 рублей, и в некоторых случаях составляли 80 рублей за литр и ниже", - сказал руководитель союза.В свою очередь, по словам главы "Союзроссахара", к исполнению соглашений о сдерживании цен присоединилось фактически 99% рынка сахара. "Мы находимся в постоянном контакте с торговыми сетями и полностью удовлетворяем их спрос увеличенными объемами отгрузок как со складов, так и с сахарных заводов", - сообщил Бодин."Отмечу, что отгрузки производятся в объемах, полностью обеспечивающих потребности рынка. Все поставки как в федеральные, так и в региональные торговые сети осуществляются в рамках условий соглашения", - добавил он.При этом, продолжил Бодин, увеличение урожая сахарной свеклы в 2021 году позволит довести объемы производства сахара до уровня предыдущих сезонов 2017-2018 годов. "Это в свою очередь создаст условия для обеспечения потребности внутреннего рынка и поддержании цены на стабильном уровне в долгосрочной перспективе", - сказал председатель правления союза.

https://ria.ru/20210114/maslo-1593006925.html

https://ria.ru/20210114/tseny-1592953649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бодин, союзроссахар, вячеслав мальцев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика