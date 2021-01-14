https://ria.ru/20210114/dagestan-1592974403.html

Почти 53 тысячи человек в Дагестане остались без света из-за непогоды

Почти 53 тысячи человек в Дагестане остались без света из-за непогоды

Около 52,8 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:40

2021-01-14T10:40

2021-01-14T11:13

республика дагестан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 52,8 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте министерства энергетики РФ."По состоянию на 09.00 отключены 26 воздушных линий 6-10 киловатт и 527 трансформаторных подстанций 6-10 киловатт. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 118 населенных пунктах Цумадинского, Касумкенского и Куньнского районов (около 52 800 человек). Мощность отключенных потребителей - 21 мегаватт", - говорится в сообщении.По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы ведут 62 бригады (172 специалиста и 69 единиц техники).Как сообщили "Россети Северный Кавказ", энергетики филиала с 9.00 мск переведены на особый режим работы и готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций. "Проводится постоянный мониторинг за метеоусловиями и контроль за состоянием работы энергообъектов филиала", - отмечает компания.

https://ria.ru/20210107/zemletryasenie-1592246283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия