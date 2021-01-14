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Почти 53 тысячи человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
Почти 53 тысячи человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
Около 52,8 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:40
2021-01-14T11:13
республика дагестан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 52,8 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте министерства энергетики РФ."По состоянию на 09.00 отключены 26 воздушных линий 6-10 киловатт и 527 трансформаторных подстанций 6-10 киловатт. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 118 населенных пунктах Цумадинского, Касумкенского и Куньнского районов (около 52 800 человек). Мощность отключенных потребителей - 21 мегаватт", - говорится в сообщении.По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы ведут 62 бригады (172 специалиста и 69 единиц техники).Как сообщили "Россети Северный Кавказ", энергетики филиала с 9.00 мск переведены на особый режим работы и готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций. "Проводится постоянный мониторинг за метеоусловиями и контроль за состоянием работы энергообъектов филиала", - отмечает компания.
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республика дагестан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

Почти 53 тысячи человек в Дагестане остались без света из-за непогоды

10:40 14.01.2021 (обновлено: 11:13 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 52,8 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте министерства энергетики РФ.
"По состоянию на 09.00 отключены 26 воздушных линий 6-10 киловатт и 527 трансформаторных подстанций 6-10 киловатт. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 118 населенных пунктах Цумадинского, Касумкенского и Куньнского районов (около 52 800 человек). Мощность отключенных потребителей - 21 мегаватт", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы ведут 62 бригады (172 специалиста и 69 единиц техники).
Как сообщили "Россети Северный Кавказ", энергетики филиала с 9.00 мск переведены на особый режим работы и готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций. "Проводится постоянный мониторинг за метеоусловиями и контроль за состоянием работы энергообъектов филиала", - отмечает компания.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 15:34
На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
 
Республика ДагестанМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
 
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