https://ria.ru/20210114/dagestan-1592974403.html
Почти 53 тысячи человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
Почти 53 тысячи человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
Около 52,8 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:40
2021-01-14T10:40
2021-01-14T11:13
республика дагестан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 52,8 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте министерства энергетики РФ."По состоянию на 09.00 отключены 26 воздушных линий 6-10 киловатт и 527 трансформаторных подстанций 6-10 киловатт. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 118 населенных пунктах Цумадинского, Касумкенского и Куньнского районов (около 52 800 человек). Мощность отключенных потребителей - 21 мегаватт", - говорится в сообщении.По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы ведут 62 бригады (172 специалиста и 69 единиц техники).Как сообщили "Россети Северный Кавказ", энергетики филиала с 9.00 мск переведены на особый режим работы и готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций. "Проводится постоянный мониторинг за метеоусловиями и контроль за состоянием работы энергообъектов филиала", - отмечает компания.
https://ria.ru/20210107/zemletryasenie-1592246283.html
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республика дагестан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия