https://ria.ru/20210114/bryussel-1592951630.html

В Брюсселе задержали более 70 участников протестов

В Брюсселе задержали более 70 участников протестов

В Брюсселе задержаны более 70 участников протестов, порядок в столице Бельгии восстановлен, сообщил глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T02:06

2021-01-14T02:06

2021-01-14T03:04

брюссель

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. В Брюсселе задержаны более 70 участников протестов, порядок в столице Бельгии восстановлен, сообщил глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир.Ранее в этом районе произошли столкновения полиции с участниками акции протеста в память о 23-летнем Ибрагима Барри, умершем в выходные в полицейском участке.По его словам, всего правоохранители "провели 70-80 задержаний".Акция протеста "Справедливость для Ибрагимы" была санкционирована властями Брюсселя и состоялась в среду в районе Северного вокзала, где расположен полицейский участок, в котором 9 января умер молодой темнокожий бельгиец. Демонстрация прошла в целом мирно и завершилась около 17.00 по местному времени (19.00 мск).Однако порядка ста участников акции затем отправились на расположенную недалеко от вокзала площадь, где продолжили скандировать оскорбляющие полицейских лозунги, стали поджигать дымовые шашки. Попытавшихся пресечь беспорядки стражей порядка встретили градом камней, молодые люди даже пытались поджечь полицейский участок. Правоохранительным органам удалось взять ситуацию под контроль.Власти восстановили движение транспорта. Городские службы приступили к уборке территории.Ожидается, что в четверг полиция назовет точное число задержанных и пострадавших в результате столкновений.Ибрагима Барри 9 января снимал на камеру смартфона полицейских, которые проверяли документы на Северном вокзале Брюсселя. По информации СМИ, полицейские решили остановить молодых людей, которые собрались толпой в районе привокзальной площади, что нарушает введенный из-за коронавируса карантин. Стражи порядка потребовали документы и у Ибрагимы, но он испугался и бросился бежать. Позднее его все же задержали и отправили в полицейский участок, где тот неожиданно потерял сознание и скончался.Согласно данным предварительного расследования, полицейские пытались оказать молодому человеку первую помощь. Они вызвали медиков и хотели самостоятельно воспользоваться имевшимся в участке дефибриллятором, но он оказался сломан.Прокуратура Брюсселя и специальный отдел внутренних расследований полиции бельгийской столицы начали расследование обстоятельств смерти задержанного. На расследовании также настаивали родственники погибшего, которые задаются вопросом об обстоятельствах задержания Ибрагимы, а также о точных причинах его смерти. Они также утверждают, что полицейские сообщили им о гибели сына лишь через шесть часов после трагедии, хотя все документы и данные молодого человека находились в их распоряжении.

https://ria.ru/20210112/besporyadki-1592795105.html

https://ria.ru/20210111/bryussel-1592606940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, в мире