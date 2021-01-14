Берлускони попросил не беспокоиться о его здоровье
21:00 14.01.2021 (обновлено: 21:17 14.01.2021)
РИМ, 14 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный в Монако из-за проблем с сердцем, заявил, что находится в хорошем состоянии и не беспокоится за свое здоровье.
В четверг стало известно, что 84-летний Берлускони госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии. На момент госпитализации он находился на своей вилле под Ниццей, где провел большую часть локдауна в прошлом году. Решение о госпитализации лидера партии "Вперед, Италия" принял его личный врач Альберто Дзангрилло. В 2016 году Берлускони провели операцию по замене аортального клапана.
"Хочу всех успокоить: мое состояние здоровья хорошее. Госпитализация оказалась необходима только для нескольких проверок, которые были не более чем рутинной процедурой, которую из осторожности мне предписали врачи", - говорится в заявлении Берлускони.
По его словам, его политическая работа продолжается в нормальном ключе, он находится в постоянном контакте с своими сотрудниками и другими видными представителями "общественной жизни в столь трудный для страны момент". "Меня не беспокоит мое состояние, меня беспокоят многие итальянцы, которые стали жертвами COVID и других болезней, и те многие, кто страдает от тяжелейшего кризиса", - заявил политик.
В сентябре Берлускони болел коронавирусом и попал в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней. После этого политик выздоравливал в своей резиденции в Аркоре под Миланом. В середине октября сообщалось, что политик не имел симптомов заболевания и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.В конце ноябре один из адвокатов сообщил, что Берлускони должен отдохнуть дома после ухудшения состояния здоровья. Это объяснили его активной деятельностью в последнее время, которой врачи ему не советовали заниматься.
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