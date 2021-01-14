https://ria.ru/20210114/benzin-1592959293.html

Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году

Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году

Рост цен на бензин в России в текущем году не превысит уровня официальной инфляции, таким образом, для потребителей стоимость будет относительно стабильной,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T07:03

2021-01-14T07:03

2021-01-14T10:55

россия

эксперт ра

общество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рост цен на бензин в России в текущем году не превысит уровня официальной инфляции, таким образом, для потребителей стоимость будет относительно стабильной, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.Вице-премьер России Александр Новак в понедельник сообщил, что рост цен на бензин Аи-92 в стране в прошлом году составил два процента, что существенно ниже инфляции, которая, по данным Росстата, составила 4,91%.Новак также отметил, что в России на топливном рынке эффективно действует демпфирующий механизм. Этот механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в Российской Федерации. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/benzin-1592637038.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эксперт ра, общество