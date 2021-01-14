https://ria.ru/20210114/belgiya-1592954778.html

СМИ: полиция Брюсселя вовремя не помогла умершему задержанному мужчине

СМИ: полиция Брюсселя вовремя не помогла умершему задержанному мужчине

Сотрудники полицейского участка Брюсселя, где после задержания 9 января от остановки сердца скончался 23-летний темнокожий Ибрагима Барри, возможно, вовремя не... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:42

2021-01-14T03:42

2021-01-14T03:42

брюссель

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники полицейского участка Брюсселя, где после задержания 9 января от остановки сердца скончался 23-летний темнокожий Ибрагима Барри, возможно, вовремя не оказали молодому человеку медицинскую помощь, сообщает издание Sudinfo со ссылкой на адвоката семьи умершего.Двадцатитрехлетний Ибрагима Барри 9 января снимал на камеру смартфона полицейских, которые проверяли документы на Северном вокзале в бельгийской столице. По информации СМИ, полицейские решили проверить молодых людей, которые собрались в районе вокзальной площади большой группой, нарушавшей действующие в стране из-за коронавируса карантинные нормы. Сообщается, что стражи порядка потребовали документы и у Ибрагимы, но он испугался и бросился бежать. Позднее его все же задержали и отправили в полицейский участок, где Ибрагима неожиданно потерял сознание и позже, не приходя в сознание, скончался в больнице.Согласно данным предварительного расследования, полицейские пытались оказать находившемуся без сознания молодому человеку первую помощь. Они вызвали медиков и хотели самостоятельно воспользоваться имевшимся в участке дефибриллятором, но он оказался сломан.По словам правозащитника, семье также в устной форме сообщили, что у молодого человека был порок сердца. "Но сам по себе порок сердца не объясняет его смерти... Предварительные анализы не выявили в крови или в желудке Ибрагимы следов наркотиков", - приводит издание слова адвоката.Он добавил, что патологоанатомы говорят о возможном сердечном приступе на фоне порока сердца из-за сильной физической нагрузки. "Да, он убегал от полицейских, но он был хорошим футболистом, спортсменом. Это вызывает вопросы", - подчеркнул представитель семьи Ибрагимы. При этом он отметил, что официального заключения о причинах смерти пока нет, работа по выяснению обстоятельств трагедии продолжится.Ранее сообщалось, что родственники Ибрагимы также утверждают, что полицейские сообщили им о гибели сына лишь через шесть часов после трагедии, хотя все документы и данные молодого человека находились в их распоряжении.Прокуратура Брюсселя и специальный отдел внутренних расследований полиции бельгийской столицы начали выяснение обстоятельств смерти бельгийца.Между тем в среду в Брюсселе в районе Северного вокзала, где и произошел печальный инцидент, состоялась акция протеста "Справедливость для Ибрагимы". Она была санкционирована властями, в ней участвовали от 300 до 500 человек и прошла она в целом мирно: об этом особенно просили родители Ибрагимы Барри. Акция завершилась около 17.00 по местному времени (19.00 мск).Когда основная часть протестующих разошлась, порядка ста молодых участников акции переместились на расположенную недалеко от вокзала площадь, где начали провоцировать стычки с полицейскими, скандировали оскорбляющие полицейских лозунги, поджигали дымовые шашки. В пытавшихся прекратить беспорядки стражей порядка полетели камни, молодые люди даже попытались поджечь полицейский участок, но огонь тут же потушили.СМИ сообщили, что в самый разгар столкновений в районе беспорядков оказался кортеж короля бельгийцев Филиппа. Однако хулиганы автомобиль короля не заметили, и он с помощью полицейских смог покинуть небезопасную зону. Полиции достаточно быстро удалось взять ситуацию под контроль, беспорядки были прекращены. Задержаны около 80 человек.Власти восстановили движение транспорта. Городские службы приступили к уборке битого стекла, мусора, ремонту нескольких поврежденных хулиганами остановок общественного транспорта, поломанных рекламных вывесок и мусорных урн.

https://ria.ru/20210101/ubiystvo-1591782441.html

https://ria.ru/20200607/1572598060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/metro-1591104633.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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