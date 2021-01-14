В палате представителей пообещали поднять вопрос об импичменте Байдену
11:22 14.01.2021 (обновлено: 12:15 14.01.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, заявила, что планирует поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий же день после его инаугурации.
"Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний", — заявила политик в интервью телеканалу Newsmax, видео которого она опубликовала на своей странице в Twitter.
On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 14, 2021
75 million Americans are fed up with inaction.
It’s time to take a stand.
I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. В итоге толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.
Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат.
Чтобы импичмент состоялся, обвинение должно набрать две трети голосов сенаторов (не менее 67).