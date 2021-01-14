https://ria.ru/20210114/bayden-1592983565.html

В палате представителей пообещали поднять вопрос об импичменте Байдену

В палате представителей пообещали поднять вопрос об импичменте Байдену

Новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, заявила, что планирует поднять вопрос импичмента... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:22

2021-01-14T11:22

2021-01-14T12:15

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

нэнси пелоси

капитолий

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, заявила, что планирует поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий же день после его инаугурации."Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний", — заявила политик в интервью телеканалу Newsmax, видео которого она опубликовала на своей странице в Twitter.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. В итоге толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат.Чтобы импичмент состоялся, обвинение должно набрать две трети голосов сенаторов (не менее 67).

https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html

сша

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майк пенс, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, сша, в мире