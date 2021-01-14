https://ria.ru/20210114/bayden-1592953833.html

NYT: американская разведка сообщила об угрозах инаугурации Байдена

NYT: американская разведка сообщила об угрозах инаугурации Байдена

Сотрудники разведки США предупредили, что инаугурации избранного президента Джо Байдена угрожают вооруженные группы и "расисты-экстремисты", сообщает газета New РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:11

2021-01-14T03:11

2021-01-14T05:11

выборы президента сша — 2020

капитолий

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592220166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c175daad00e5524e34b209fc9a65988.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники разведки США предупредили, что инаугурации избранного президента Джо Байдена угрожают вооруженные группы и "расисты-экстремисты", сообщает газета New York Times со ссылкой на бюллетень разведки.Разведка считает, что произошедшие неделю назад беспорядки в Капитолии станут "значительной движущей силой насилия для вооруженных групп ополченцев и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию".Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/zelenskiy-1592854332.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, джо байден, сша, в мире