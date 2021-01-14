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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210114/bayden-1592953833.html
NYT: американская разведка сообщила об угрозах инаугурации Байдена
NYT: американская разведка сообщила об угрозах инаугурации Байдена
Сотрудники разведки США предупредили, что инаугурации избранного президента Джо Байдена угрожают вооруженные группы и "расисты-экстремисты", сообщает газета New РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:11
2021-01-14T05:11
выборы президента сша — 2020
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джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники разведки США предупредили, что инаугурации избранного президента Джо Байдена угрожают вооруженные группы и "расисты-экстремисты", сообщает газета New York Times со ссылкой на бюллетень разведки.Разведка считает, что произошедшие неделю назад беспорядки в Капитолии станут "значительной движущей силой насилия для вооруженных групп ополченцев и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию".Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.
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капитолий, джо байден, сша, в мире

NYT: американская разведка сообщила об угрозах инаугурации Байдена

03:11 14.01.2021 (обновлено: 05:11 14.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники разведки США предупредили, что инаугурации избранного президента Джо Байдена угрожают вооруженные группы и "расисты-экстремисты", сообщает газета New York Times со ссылкой на бюллетень разведки.
Разведка считает, что произошедшие неделю назад беспорядки в Капитолии станут "значительной движущей силой насилия для вооруженных групп ополченцев и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию".
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.
Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.
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Выборы президента США — 2020КапитолийДжо БайденСШАВ мире
 
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