https://ria.ru/20210114/avtobus-1593000501.html
В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй
В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй
Полицейские в Калининграде составили административный протокол об управлении неисправным транспортным средством на водителя автобуса, который переключал... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:45
2021-01-14T12:45
2021-01-14T12:45
калининградская область
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593000360_58:0:1685:915_1920x0_80_0_0_64a6257dba135f95fd50804010e400cb.png
КАЛИНИНГРАД, 14 янв - РИА Новости. Полицейские в Калининграде составили административный протокол об управлении неисправным транспортным средством на водителя автобуса, который переключал передачи с помощью швабры, рассказала журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.Сообщалось, что водитель рейсового автобуса №147, двигаясь из города Правдинска в Калининград, использовал швабру в качестве рычага переключения передач. Это сняли на видео и выложили в социальные сети пассажиры автобуса."Полицейские составили протокол на водителя автобуса, переключавшего передачи шваброй... За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров", - сказала Поставничая.Полицейские установили личность водителя и вызвали 34-летнего мужчину в отдел ГИБДД, где он пояснил полицейским, что во время движения в автобусе сломалась коробка передач, и он принял решение довезти людей на неисправном автобусе до конечного пункта.В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области журналистам пояснили, что водитель должен был остановить автобус, высадить пассажиров и вызвать машину технической помощи.Административный протокол был составлен по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), за такое правонарушение положен штраф в размере 500 рублей.
https://ria.ru/20210113/arest-1592855612.html
калининградская область
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593000360_262:0:1482:915_1920x0_80_0_0_a69dcf2c95bdbbb7c63951dead2a6385.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, калининград, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 14 янв - РИА Новости.
Полицейские в Калининграде
составили административный протокол об управлении неисправным транспортным средством на водителя автобуса, который переключал передачи с помощью швабры, рассказала журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
Сообщалось, что водитель рейсового автобуса №147, двигаясь из города Правдинска в Калининград, использовал швабру в качестве рычага переключения передач. Это сняли на видео и выложили в социальные сети пассажиры автобуса.
"Полицейские составили протокол на водителя автобуса, переключавшего передачи шваброй... За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров", - сказала Поставничая.
Полицейские установили личность водителя и вызвали 34-летнего мужчину в отдел ГИБДД, где он пояснил полицейским, что во время движения в автобусе сломалась коробка передач, и он принял решение довезти людей на неисправном автобусе до конечного пункта.
В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области журналистам пояснили, что водитель должен был остановить автобус, высадить пассажиров и вызвать машину технической помощи.
Административный протокол был составлен по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), за такое правонарушение положен штраф в размере 500 рублей.