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В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй
В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй
Полицейские в Калининграде составили административный протокол об управлении неисправным транспортным средством на водителя автобуса, который переключал... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:45
2021-01-14T12:45
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 14 янв - РИА Новости. Полицейские в Калининграде составили административный протокол об управлении неисправным транспортным средством на водителя автобуса, который переключал передачи с помощью швабры, рассказала журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.Сообщалось, что водитель рейсового автобуса №147, двигаясь из города Правдинска в Калининград, использовал швабру в качестве рычага переключения передач. Это сняли на видео и выложили в социальные сети пассажиры автобуса."Полицейские составили протокол на водителя автобуса, переключавшего передачи шваброй... За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров", - сказала Поставничая.Полицейские установили личность водителя и вызвали 34-летнего мужчину в отдел ГИБДД, где он пояснил полицейским, что во время движения в автобусе сломалась коробка передач, и он принял решение довезти людей на неисправном автобусе до конечного пункта.В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области журналистам пояснили, что водитель должен был остановить автобус, высадить пассажиров и вызвать машину технической помощи.Административный протокол был составлен по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), за такое правонарушение положен штраф в размере 500 рублей.
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60
калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй

12:45 14.01.2021
 
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 14 янв - РИА Новости. Полицейские в Калининграде составили административный протокол об управлении неисправным транспортным средством на водителя автобуса, который переключал передачи с помощью швабры, рассказала журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
Сообщалось, что водитель рейсового автобуса №147, двигаясь из города Правдинска в Калининград, использовал швабру в качестве рычага переключения передач. Это сняли на видео и выложили в социальные сети пассажиры автобуса.
"Полицейские составили протокол на водителя автобуса, переключавшего передачи шваброй... За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров", - сказала Поставничая.
Полицейские установили личность водителя и вызвали 34-летнего мужчину в отдел ГИБДД, где он пояснил полицейским, что во время движения в автобусе сломалась коробка передач, и он принял решение довезти людей на неисправном автобусе до конечного пункта.
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В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области журналистам пояснили, что водитель должен был остановить автобус, высадить пассажиров и вызвать машину технической помощи.
Административный протокол был составлен по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), за такое правонарушение положен штраф в размере 500 рублей.
 
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