https://ria.ru/20210114/armeniya-1592986992.html
Власти Армении рассказали, каких путешественников готовы пускать в страну
Власти Армении рассказали, каких путешественников готовы пускать в страну
В Армении рассказали, на каких условиях готовы принимать туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:45
2021-01-14T12:45
2021-01-14T12:45
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
армения
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Армении рассказали, на каких условиях готовы принимать туристов, сообщает АТОР.По сообщению МИД республики, власти сняли запрет на пересечение сухопутных и воздушных границ страны иностранцами. Прибывающим необходимо иметь сертификат об отрицательном результате ПРЦ-теста на коронавирус, сделанном не более чем за 72 часа до въезда. Документ должен быть на армянском, русском или английском языках и на бланке, содержащем все контактные данные медучреждения, проводившего обследование.Не имеющие сертификата обязаны сдать анализ на месте и соблюдать самоизоляцию до получения его результатов.Еще в аэропорту путешественникам придется пройти термометрию и медосмотр.Регулярное авиасообщение между Россией и Арменией не восстановлено, но рейсы выполняются. Попасть на них может лишь ограниченный круг пассажиров – граждане Армении, лица с двойным гражданством и видом на жительство.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, армения
МОСКВА, 14 янв
— РИА Новости.
В Армении рассказали, на каких условиях готовы принимать туристов, сообщает
АТОР.
По сообщению МИД республики, власти сняли запрет на пересечение сухопутных и воздушных границ страны иностранцами. Прибывающим необходимо иметь сертификат об отрицательном результате ПРЦ-теста на коронавирус, сделанном не более чем за 72 часа до въезда. Документ должен быть на армянском, русском или английском языках и на бланке, содержащем все контактные данные медучреждения, проводившего обследование.
Не имеющие сертификата обязаны сдать анализ на месте и соблюдать самоизоляцию до получения его результатов.
Еще в аэропорту путешественникам придется пройти термометрию и медосмотр.
Регулярное авиасообщение между Россией и Арменией не восстановлено, но рейсы выполняются. Попасть на них может лишь ограниченный круг пассажиров – граждане Армении, лица с двойным гражданством и видом на жительство.