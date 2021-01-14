https://ria.ru/20210114/armeniya-1592986992.html

Власти Армении рассказали, каких путешественников готовы пускать в страну

Власти Армении рассказали, каких путешественников готовы пускать в страну

В Армении рассказали, на каких условиях готовы принимать туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:45

2021-01-14T12:45

2021-01-14T12:45

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

армения

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Армении рассказали, на каких условиях готовы принимать туристов, сообщает АТОР.По сообщению МИД республики, власти сняли запрет на пересечение сухопутных и воздушных границ страны иностранцами. Прибывающим необходимо иметь сертификат об отрицательном результате ПРЦ-теста на коронавирус, сделанном не более чем за 72 часа до въезда. Документ должен быть на армянском, русском или английском языках и на бланке, содержащем все контактные данные медучреждения, проводившего обследование.Не имеющие сертификата обязаны сдать анализ на месте и соблюдать самоизоляцию до получения его результатов.Еще в аэропорту путешественникам придется пройти термометрию и медосмотр.Регулярное авиасообщение между Россией и Арменией не восстановлено, но рейсы выполняются. Попасть на них может лишь ограниченный круг пассажиров – граждане Армении, лица с двойным гражданством и видом на жительство.

https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html

армения

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, армения